M.Krivo ir Ugniaus Jaruševičiaus ginamas universitetas šiąnakt savo aikštėje 96:83 (50:34, 46:49) nugalėjo Kolorado valstybinio universiteto „Rams“ (4/2).
Nugalėtojams M.Krivas per 29 minutes surinko 17 taškų (4/6 dvit., 2/3 trit., 3/6 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, suklydo, perėmė kamuolį ir blokavo metimą.
U.Jaruševičius per 11 minučių savo sąskaitoje turėjo 2 taškus (1/4 dvit.), 4 atkovotus kamuolius ir bloką.
Toliau sėkmingą sezoną žaidžia Nojus Indrušaitis, o „lietuviškoji“ Kalifornijos „Golden Bears“ (5/2) šį kartą namuose 96:54 (53:25, 43:29) nepasigailėjo Alabamos valstybinio universiteto „Hornets“ (2/5).
Nugalėtojams N.Indrušaitis per 28 minutes pelnė 18 taškų (4/7 dvit., 3/6 trit., 1/1 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Jam gerai talkino Mantas Kočanas – 10 taškų (5/5 dvit.), 5 atkovoti ir 1 perimtas kamuolys bei 2 rezultatyvūs perdavimai per 18 minučių.
Nuo suolo kilęs Dominykas Daubaris žaidė 15 minučių, per kurias surinko 7 taškus (1/1 dvit., 5/5 baud.), 7 atkovotus kamuolius, perėmė kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
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