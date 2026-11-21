„Planuojant šventines išlaidas svarbu įvertinti visumą: kiek skirsime vaišėms, kiek dovanoms, o kiek namų puošybai. Pasak „Iki“ atliktos apklausos, vos 18 proc. pirkėjų šventėms ruošiasi iš anksto, o papildomas pasiruošimo žingsnis ir dar lapkritį suplanuoti pirkiniai gali padėti gerokai sutaupyti. Net ir nedideli, iš anksto nenumatyti pirkiniai gali gerokai papildyti galutinę sumą. Turint aiškų sąrašą, paprasčiau atsirinkti naudingus pasiūlymus ir ilgiau galiojančių produktų įsigyti palaipsniui. Verta iš anksto nuspręsti ir tai, ką gaminsite patys, o ką rinksitės jau paruošto. Juk ruošiantis šventėms reikia suplanuoti ne tik pinigus, bet ir savo laiką“, – sako G. Kitovė.
Pradėti galima nuo vieno stalčiaus, pokalbio su šeima ar trumpo sąrašo telefone. „Iki“ dalijasi penkiais darbais, kuriuos atlikus dabar, gruodį bus mažiau skubėjimo ir paskutinę minutę priimamų sprendimų.
1. Peržiūrėkite atsargas – dalis šventinio pirkinių sąrašo jau gali būti namuose
Prieš planuodami, ką pirksite šventėms, atidarykite virtuvės spinteles ir peržiūrėkite šaldiklio turinį. Miltų kepiniams, konservuotų daržovių mišrainėms ar šaldytų uogų desertui galbūt jau turite. Pasižymėkite ne tik produktus, bet ir jų kiekį – taip parduotuvėje nereikės spėlioti, ar užteks to, kas likę namuose.
Patikrinkite galiojimo terminus, o tai, ką reikėtų sunaudoti pirmiausia, įtraukite į artimiausių savaičių meniu. Taip kartu atlaisvinsite vietos šventiniams pirkiniams. Tvarkingose lentynose bus lengviau matyti atsargas ir išvengti situacijos, kai trečia riešutų pakuotė nuperkama tiesiog pamiršus apie pirmąsias dvi.
2. Susitarkite dėl vaišių dar prieš pradėdami pirkti
Šventinį meniu pradėkite nuo svečių skaičiaus ir patiekalų, kurių namiškiai iš tiesų laukia. Verta prisiminti ir praėjusias Kalėdas: kas nuo stalo dingo pirmiausia, o ko likučius teko valgyti dar kelias dienas? Tai padės nuspręsti, ką ruošti šiemet ir kurių patiekalų kiekius sumažinti.
Su artimaisiais susitarkite, kas ką gamins ar atsineš. Iš anksto pasiteiraukite ir apie svečių mitybos poreikius, kad tinkamų produktų nereikėtų ieškoti paskutinę dieną.
Nusistatę biudžetą, pirkinių sąrašą padalykite į dvi dalis: tai, ką galima įsigyti anksčiau, ir šviežius produktus, kuriuos pirksite prieš šventes. Tokiu pačiu principu pradėkite planuoti dovanas – prie kiekvieno žmogaus vardo užrašykite idėją ir numatomą sumą. Konkretus sąrašas padės lengviau rinktis ir pastebėti tinkamus pasiūlymus.
3. Patikrinkite dekoracijas, kol jų dar neprireikė
Neveikianti girlianda paprastai paaiškėja būtent tada, kai jau norisi puošti eglutę. Todėl dėžes su dekoracijomis verta atidaryti anksčiau: patikrinti lemputes, peržiūrėti žaisliukus, įvertinti, ar turite jų kabliukų, žvakių ir kitų smulkmenų.
Prieš pirkdami naujus papuošimus, pabandykite kitaip suderinti turimus. Kitą įspūdį gali sukurti naujos spalvos kaspinai, kita staltiesė ar keli akcentai ant šventinio stalo. Nusprendę, ko trūksta, pasižymėkite konkrečius daiktus – parduotuvėje bus lengviau išsirinkti prie turimų dekoracijų derančius papuošimus.
4. Numatykite porą greitų vaišių netikėtiems svečiams
Gruodį progų susitikti padaugėja, todėl pravartu iš anksto sugalvoti du ar tris užkandžius, kuriuos paruošite be ilgo stovėjimo virtuvėje. Pavyzdžiui, ant stalo galima patiekti alyvuogių, krekerių ir riešutų, o iš šaldiklyje laikomos sluoksniuotos tešlos iškepti lazdelių su prieskoniais.
Tokioms vaišėms rinkitės produktus, kuriuos mėgstate ir patys – tuomet nesunaudotos atsargos lengvai ras vietą kasdieniame meniu. Pirkdami patikrinkite galiojimo terminus ir laikymo sąlygas. Ypač atidžiai rinkitės užtepėles bei kitus paruoštus užkandžius: dalį jų reikės laikyti šaldytuve ir suvartoti greičiau.
5. Namų ruošą paskirstykite, o paskutinei savaitei palikite mažiau darbų
Surašykite konkrečius darbus, kuriuos norite atlikti iki švenčių, ir pasidalykite jais su namiškiais. Vieną savaitę galima sutvarkyti spinteles, kitą – peržiūrėti staltieses ir servetėles, dar kitą – pasirūpinti rečiau naudojamais indais. Jei per Kalėdas liks nakvojančių svečių, iš anksto patikrinkite, ar pakaks patalynės ir rankšluosčių.
Toks sąrašas padės įvertinti ir tai, ko iki švenčių daryti visai nebūtina. Paskutinėmis dienomis užteks kasdienės tvarkos, šviežių produktų pirkimo ir vaišių ruošos – be papildomos kelionės ieškoti staltiesės ar bandymų sutvarkyti visas namų spintas per vieną vakarą.
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