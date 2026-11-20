Ar dėl pilvo skausmų kaltas augimas?
Pilvo skausmas – vienas dažnų vaikų nusiskundimų, tačiau jo priežastį nustatyti ne visada paprasta. Vienais atvejais skausmas susijęs su vidurių užkietėjimu ar kitais virškinimo sutrikimais, kitais – su pakitusiu žarnyno jautrumu. Pasitaiko ir tokių situacijų, kai vaikas nuolat skundžiasi skausmu, nors atlikti tyrimai reikšmingų pakitimų neparodo.
Pasak V. Urbono, vaikui augant, keičiasi ir jo virškinimo sistemos veikla. Ankstyvoje vaikystėje bręsta žarnyno judesius ir jautrumą reguliuojantys mechanizmai, formuojasi žarnyno mikrobiota. Virškinimo sistemos veiklai įtakos turi mitybos pokyčiai, nervų sistemos raida ir emocinė būsena.
Vis dėlto pats augimas nėra pakankamas paaiškinimas, kodėl vaikui nuolat skauda pilvą.
„Vaikystėje virškinimo sistemos veikla keičiasi, tačiau nėra taip, kad augančiam vaikui pilvą tiesiog turi skaudėti. Jei skausmai kartojasi, reikia įvertinti jų pobūdį, tuštinimąsi, mitybą, augimą ir kitus simptomus. Vienais atvejais nustatome konkrečią ligą, kitais – virškinimo sistemos veiklos sutrikimą, nulemtą maisto ar emocijų, kuris taip pat gali sukelti nemažai nemalonių pojūčių“, – aiškina V. Urbonas.
Viena iš pasikartojančių pilvo skausmų priežasčių – vadinamieji funkciniai virškinimo sutrikimai. Tokiais atvejais skausmas gali būti susijęs su padidėjusiu žarnyno jautrumu ar žarnyno ir smegenų tarpusavio reguliacijos ypatumais, nors organinės ligos požymių nenustatoma. Norint pabrėžti smegenų ir virškinimo sistemos ryšį, funkciniai virškinimo sutrikimai buvo pervadinti į žarnyno-smegenų tarpusavio ryšio sutrikimus.
2025 m. Europos ir Šiaurės Amerikos vaikų gastroenterologų paskelbtose gairėse nurodoma, kad su pilvo skausmu susiję žarnyno ir smegenų sąveikos sutrikimai būdingi maždaug 13,5 proc. 4–18 metų vaikų visame pasaulyje.
„Tėvams kartais sunku suprasti, kaip vaikui gali skaudėti pilvą, jeigu tyrimų rezultatai geri. Tačiau skausmas tokiu atveju nėra išgalvotas. Virškinimo sistema gali jautriau reaguoti į įprastus dirgiklius, o tam tikrais atvejais simptomus sustiprina ir emocinė įtampa. Svarbu nustatyti, kokie veiksniai lemia skausmą ir kaip galima vaikui padėti“, – sako gastroenterologas.
Reikia vertinti simptomų visumą
Nors dalies vaikų funkciniai pilvo skausmai ilgainiui susilpnėja, nereikėtų tikėtis, kad visi virškinimo sutrikimai savaime praeis vaikui augant.
Pasak specialisto, dėmesį pirmiausia reikėtų atkreipti į skausmą lydinčius simptomus. Jeigu vaikas prastai auga, netenka svorio, vemia, ilgai viduriuoja, jo išmatose pastebima kraujo ar skausmai trikdo miegą, būtina išsamesnė sveikatos būklės analizė.
„Kai kurių ligų simptomai iš pradžių gali būti neryškūs, todėl svarbu vertinti visumą. Pavyzdžiui, jeigu vaikas skundžiasi pilvo skausmu, o kartu pastebima, kad jo svoris ar ūgis auga lėčiau nei tikėtasi, tai jau yra reikšminga informacija gydytojui“, – pabrėžia V. Urbonas.
Viena iš ligų, galinčių pasireikšti įvairiais ir ne visada akivaizdžiais simptomais, yra celiakija – autoimuninė liga, kurios metu gliutenas sukelia plonosios žarnos pažeidimą. Nors celiakija dažnai siejama su viduriavimu, vaikams ji gali pasireikšti ir pilvo pūtimu, vidurių užkietėjimu, pasikartojančiais pilvo skausmais, geležies stoka ar augimo sutrikimais.
Celiakijos diagnostikoje ir gydyme besispecializuojantis V. Urbonas atkreipia dėmesį, kad vien pagal simptomus šios ligos nustatyti negalima.
„Jeigu įtariama celiakija, svarbu atlikti tinkamus tyrimus. Viena iš klaidų – dar prieš ištyrimą pašalinti iš vaiko mitybos glitimo turinčius produktus. Tuomet tyrimų rezultatai gali būti klaidinantys, o nustatyti diagnozę tampa sudėtingiau. Todėl prieš pradedant ribojančią dietą vertėtų pasitarti su gydytoju“, – aiškina specialistas.
Skubėti keisti vaiko mitybos nepatariama
Kaip pastebi „Hila“ gydytojas, susidūrę su pasikartojančiais pilvo skausmais tėvai kartais pirmiausia atsisako pieno produktų, glitimo ar kitų maisto produktų, įtardami, kad būtent jie sukelia nemalonius pojūčius. Vis dėlto pilvo skausmas savaime nereiškia maisto netoleravimo ar alergijos.
„Vaiko mityba turi būti visavertė, ypač intensyvaus augimo laikotarpiu. Savavališkai atsisakant ištisų maisto produktų grupių galima apsunkinti pakankamą maistinių medžiagų gavimą. Pirmiausia reikia suprasti, kokia skausmo priežastis, ir tik tada spręsti, ar mitybos pokyčiai apskritai reikalingi“, – sako V. Urbonas.
Gydytojas pabrėžia, kad pasikartojančių pilvo skausmų nereikėtų ignoruoti net ir tuomet, kai vaikas tarp epizodų jaučiasi gerai. Jei negalavimai užsitęsia, dažnėja ar ima trukdyti kasdienei veiklai, vertėtų kreiptis į gydytoją. O staiga atsiradus stipriam ar stiprėjančiam pilvo skausmui, ypač jei kartu pasireiškia kiti sunkūs simptomai, reikalingas skubus medicininis įvertinimas.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt