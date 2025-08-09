kalendorius - 2026 lapkričio 20d.
Lapkričio 20-oji yra 324-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 325-oji. Iki metų pabaigos lieka 41 diena.
Šią dieną pasaulyje minima Pasaulinė vaikų teisių gynimo diena. Europos psichologų asociacijų federacija šią dieną pažymi su šūkiu „Saugokime vaikystę!“. Vaikai yra ypač pažeidžiami, nes jie priklauso nuo suaugusiųjų ir negali savarankiškai pasirūpinti savimi. Todėl būtina užtikrinti, kad su jais būtų elgiamasi pagarbiai ir rūpestingai. Vaikai, patyrę smurtą, patyčias ar skurdą, dažnai susiduria su psichologinėmis traumomis, kurios gali turėti ilgalaikį poveikį jų gyvenimui.
Be to, šiandien visame pasaulyje yra minima diena, skirta atminti žuvusius autoįvykiuose. Šią atmintiną dieną paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija ir Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO). Lietuvoje kasmet eismo įvykiuose žūsta apie 700 žmonių. Siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, vairuotojai raginami būti atidesni, laikytis kelių eismo taisyklių ir saugumo reikalavimų. Taip pat pėstiesiems primenama apie atidumą, atšvaitų naudojimą ir kitas atsargumo priemones.