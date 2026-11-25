Įvarčius Lietuvos komandai pelnė: Egidijus Binkulis – 2 (01:24, Aivaras Bendžius, Nazaras Ružnikovas ir 33:36), Karolis Krasilnikovas (30:01, Matthew Gouldas).
„Energija“ rungtynėse vienu metu buvo arčiau pergalės nei varžovai, kai po antrojo E. Binkulio įvarčio antrojo kėlinio viduryje pirmavo 3:2. Deja, tačiau šeimininkai trečiajame kėlinyje išlygino rezultatą, o baudinių serijoje buvo taiklesni.
Šeimininkai atliko 42 metimus į vartų plotą, Lietuvos ekipa – 29.
Artimiausias rungtynes „Energija“ žais namuose, kur lapkričio 28 dieną, 15 valandą Elektrėnų ledo rūmuose priims Kijevo HC „Capitals“ (Ukraina).
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