Lapkričio 25-oji yra 329-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 330-oji. Iki metų pabaigos lieka 36 dienos.
Šiandien taip pat minima Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Moterys visame pasaulyje susiduria su įvairiomis smurto formomis, įskaitant smurtą šeimoje ir priekabiavimą. Kai kuriose visuomenėse moterys vis dar neturi pagrindinių teisių. Nors apie šią problemą kalbama jau ilgą laiką, daugelis moterų vis dar gyvena smurtinėse sąlygose.
Maždaug 305 metais šv. Kotryna buvo nužudyta dėl savo tikėjimo ir vėliau paskelbta šventąja bei kankine. Ji buvo graži ir išsilavinusi jauna moteris, kuri krikščionių persekiojimo laikotarpiu patyrė kankinimus. Lapkričio 25-ąją katalikų Bažnyčia mini šv. Kotrynos dieną.