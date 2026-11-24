Išplėstiniame sąraše yra praktiškai visišiuo metu geriausi Lietuvos jaunieji ledo ritulininkai, trūksta stipriausioje Jungtinių Amerikos Valstijų jaunimo lygoje USHL žaidžiančio Dovydo Juknos („Fargo Force“, USHL, JAV).
Didžiausi klaustukai išplėstiniame sąraše ties Simo Ignatavičiaus („Geneve – Servette“, NL, Šveicarija) ir Edgaro Viskanto („New Hampshire Mountain Kings“, NAHL, JAV) pavardėmis. 40-asis šių metų NHL naujokų biržos šaukimas, S. Ignatavičius dar nėra patvirtinęs dalyvavimo čempionate, biurokratinių kliūčių atsirado E. Viskantui.
Lietuvos U20 rinktinė pirmoji iš šalies nacionalinių komandų išbandys naująją čempionato sistemą, kuri keičia ilgus metus galiojusias 6 komandų varžybas rato sistema. Dabar 6 komandos bus suskirstytos į pogrupius po 3 ekipas ir pirmajame etape sužais tris rungtynes tik su kito pogrupio ekipomis. Lietuvos U20 pateko į B grupę kartu su Estijos ir Korėjos rinktinėmis, su kuriomis pirmame etape nežais. Lietuvių pirmiausia laukia trys kovos su A grupės rinktinėmis: gruodžio 5 dieną, 13.30 val. su Japonija, gruodžio 6 d., 17 val. su Prancūzija ir gruodžio 8 d., 17 val. su Lenkija.
Paskutiniąsias vietas grupėse užėmusios ekipos tarpusavyje sužais dvi rungtynes dėl išlikimo divizione. Pirmąsias dvi vietas grupėje užėmusios rinktinės pusfinalį žais su savo grupės ekipomis. Tai yra, jei lietuviai užims pirmą ar antrą vietą B grupėje, pusfinalyje jie žais su pirma arba antra B grupės komanda, su kuria pirmajame etape nežaidė. Pusfinalių nugalėtojai žais finalinėse rungtynėse dėl patekimo į IA divizioną, pusfinaliuose pralaimėjusios ekipos žais dėl diviziono bronzos apdovanojimų.
Lietuvos U20 rinktinės išplėstinis sąrašas:
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