Italijos žiniasklaida praneša, kad 24-erių tenisininkui operacija buvo atlikta Suomijos Turku mieste. Ją atliko žinomas ortopedas Lasse Lempainenas. Sėkmingą procedūros baigtį patvirtino pagrindinis sportininko gydytojas Herbertas Schonhuberis.
J. Sinneris kentėjo dėl per didelės apkrovos atsirandančios būklės, kai sudirginama išilgai išorinės šlaunies pusės einanti jungiamojo audinio juosta. Dažniausiai ši problema gydoma poilsiu ir raumenų stiprinimo pratimais, tačiau italui konservatyvus gydymas norimo rezultato nedavė.
Pranešama, kad pasirinktas mažiau invazinis chirurginis metodas. Skelbiama, kad tokios operacijos sėkmės tikimybė siekia 75–90 proc.
What is reported about Sinner: -Operated on Tuesday in Turku by renowned surgeon Lasse Lempainen. -The procedure involved lengthening the iliotibial band through arthroscopy, using small Z-shaped incisions to reduce tension in the area. -It was the less invasive surgical option, with an estimated success rate of 75–90%. -Sinner is expected to be sidelined for approximately three months. - His knee will initially be immobilised before he begins intensive physiotherapy to regain mobility and strength. - His return to full fitness for the 2027 clay-court season is now the best case scenarioREKLAMAREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) November 24, 2026
Po operacijos J. Sinnerio laukia reabilitacija. Iš pradžių kelis bus imobilizuotas, vėliau prasidės intensyvi kineziterapija, kurios metu sportininkas sieks atgauti judrumą ir jėgą.
Prognozuojama, kad italas negalės rungtyniauti maždaug tris mėnesius, o visas atsistatymas gali užtrukti nuo trijų iki keturių mėnesių. Tai reiškia, kad jis greičiausiai praleis sausį vyksiantį „Australian Open“ turnyrą ir į varžybas galės sugrįžti geriausiu atveju prasidėjus 2027 metų grunto sezonui.
Apie sezono pabaigą J. Sinneris paskelbė spalio 6 dieną. Tuomet jis paaiškino, kad kartu su gydytojais nusprendė tęsti kelio gydymą ir 2026-aisiais į kortus nebegrįžti.
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