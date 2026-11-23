25-erių italas kortuose nesirodė nuo liepos, kai iškovojo penktąjį „Didžiojo kirčio“ titulą Vimbldone. Šį mėnesį J. Sinneris teigė besitikintis spėti pasiruošti pirmajam sezono „Didžiojo kirčio“ turnyrui, tačiau pabrėžė neskubinsiantis savo sugrįžimo.
Italijos sporto dienraštis „Corriere dello Sport“ skelbia, kad po operacijos tenisininkas gali nežaisti net iki 4 mėnesių. Tikslesni terminai turėtų paaiškėti po antradienį Suomijoje numatytos operacijos.
🚨 ❌🇮🇹 Jannik Sinner will undergo knee surgery TOMORROW and will MISS the Australian Open Looking at a February return, at the earliest… https://t.co/CMQYQ3IX4LREKLAMA— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 23, 2026
J. Sinneris taip pat neseniai atskleidė netekęs nemažai svorio po atliktos tonzilių šalinimo operacijos. Šiuo metu jis siekia atgauti prarastą raumenų masę.
Pokyčių įvyko ir italo trenerių štabe. J. Sinneris išsiskyrė su australu treneriu Darrenu Cahillu, o prie jo komandos prisijungė švedas Magnusas Normanas.
„Australian Open“ prasidės sausio 17 dieną. Ten čempiono titulą gins sekmadienį pirmą kartą ATP finalinį turnyrą laimėjęs septyniskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas Carlosas Alcarazas.
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