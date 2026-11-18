„Kalbant apie omega-3 riebiąsias rūgštis, daugiausiai dėmesio skiriama eikozapentaeno (EPA) ir dokozaheksaeno (DHA) rūgštims, kurių daugiausia gauname iš žuvies ir jūrinių produktų. DHA ypač svarbi normaliai smegenų ir regėjimo funkcijai, o EPA ir DHA kartu siejamos su normalia širdies veikla. Žuvų taukų maisto papildai pirmiausia aktualūs tada, kai šių medžiagų su maistu gaunama nepakankamai, pavyzdžiui, retai valgoma riebi žuvis, pavyzdžiui, silkė, skumbrė, sardinės ar lašiša“, – sako J. Voverė.
Vaistininkė primena, jog žuvį, ypač riebią, rekomenduojama valgyti du kartus per savaitę. Augaliniuose produktuose, tokiuose kaip linų ir chia sėklos ar graikiniai riešutai, taip pat yra omega-3, tačiau daugiausia kitos rūšies – alfa-linoleno rūgšties (ALA). Pastarąją į EPA ir DHA organizmas paverčia tik labai mažais kiekiais.
Bendras žuvų taukų kiekis gali suklaidinti
J. Voverė atkreipia dėmesį, kad svarbiausia informacija slypi maisto papildų sudėties lentelėje. 1000 mg žuvų taukų papilduose gali būti, pavyzdžiui, apie 180 mg EPA ir 120 mg DHA. Vadinasi, iš viso gaunama apie 300 mg šių omega-3 rūgščių, o likusi kapsulės dalis yra kiti žuvų taukuose esantys riebalai. Kita vertus, koncentruotame 1000 mg produkte EPA ir DHA gali būti gerokai daugiau. Dėl to papildus reiktų lyginti pagal EPA ir DHA sumą, o ne bendrą žuvų taukų kiekį.
„Taip pat svarbu pasižiūrėti, kokiai porcijai nurodyti skaičiai. Jei etiketėje parašyta, kad paros porcija yra dvi kapsulės ir jose yra 500 mg EPA bei DHA, išgėrus vieną kapsulę gaunama tik pusė šio kiekio. Skaitant sudėtį verta atkreipti dėmesį ir į produkto kilmę. Žuvų taukai, krilių aliejus ir dumblių aliejus gali suteikti EPA ar DHA, tačiau jų kiekiai neretai skiriasi. Dumblių aliejus gali būti alternatyva žuvies nevartojantiems žmonėms ir dažniausiai yra DHA šaltinis“, – aiškina vaistininkė.
Žuvų taukų nereikėtų vartoti nevalgius
Pasak. J. Voverės, žuvų taukų nebūtina vartoti konkrečiu paros metu. Kur kas svarbiau juos išgerti valgant arba iš karto po valgio ir vartoti reguliariai kiekvieną dieną. Žuvų taukai yra riebalai, todėl vartojimas kartu su maistu, kuriame taip pat yra riebalų, pavyzdžiui, su avokadu, riešutais, sėklomis, kiaušiniais, alyvuogių aliejumi pagardintomis salotomis ar riebesne žuvimi, leidžia organizmui efektyviau juos pasisavinti.
„Jeigu suvartojus žuvų taukų pykina, atsiranda sunkumo jausmas skrandyje ar nemalonus atsirūgimas žuvies skoniu, verta pabandyti juos vartoti kartu su maistu. Taip pat galima rinktis tokią formą, kuri žmogui patogesnė – kapsules arba skystus žuvų taukus. Skysta forma gali būti patogesnė vaikams, vyresniems žmonėms ar tiems, kuriems sunku nuryti didesnes kapsules“, – sako „Camelia“ vaistininkė.
Žuvų taukų efektyvumui svarbios laikymo sąlygos
Vaistininkė taip pat paaiškina, jog omega-3 riebalų rūgštys gali oksiduotis veikiamos šviesos, šilumos ir oro, todėl žuvų taukų buteliuko nereikėtų laikyti šalia viryklės, ant saulėtos palangės ar ilgai palikti neužsukto. Kapsules paprastai galima laikyti sausoje, tamsioje vietoje, o atidarytiems skystiems žuvų taukams reikia vadovautis gamintojo nurodymais, tačiau dažniausiai rekomenduojama juos laikytis šaldytuve ir suvartoti per 2–3 mėnesius.
Jei žuvų taukų maisto papildai tapo neįprastai kartūs, aitresnio kvapo, pasikeitė jų spalva, forma ar skonis, produkto geriau nebevartoti.
„Svarbu atsiminti, kad žuvų taukai nėra visavertės mitybos pakaitalas, todėl tai, ką valgome vis tiek teikia didžiausią reikšmę. Omega-3 riebalų rūgščių galima gauti valgant riebią žuvį, pavyzdžiui, lašišą, skumbrę, silkę ar sardines. Jei tokia žuvis racione atsiranda retai, galima svarstyti maisto papildus, tačiau jų poreikis ir tinkamas kiekis priklauso nuo žmogaus mitybos bei sveikatos būklės. O apie tai geriausia pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku“, – priduria vaistininkė J. Voverė.
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