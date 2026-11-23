Anksčiau šį mėnesį U. Nurmagomedovas su bičiuliais viename Abu Dabio viešbutyje užpuolė M. Dvališvilį. Kilusiose muštynėse dalyvavo keli asmenys, kurie vėliau buvo sulaikyti ir nuteisti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmėmis. Vis dėlto po apeliacijos ir paties M. Dvališvilio prašymo neskirti griežtos bausmės teismas sprendimą sušvelnino, o sulaikytieji buvo paleisti.
I. Machačevas mano, kad konfliktas sulaukė pernelyg didelio dėmesio. Anot jo, svarbu suprasti, kas išprovokavo susidūrimą.
„Visa ši istorija buvo gerokai išpūsta. Galbūt Jungtiniuose Arabų Emyratuose žmonės nėra įpratę prie tokių susistumdymų. Dagestane muštynės vyksta kasdien. Daugelis nežino, kaip viskas prasidėjo. Sakartvele Merabas pasielgė nepagarbiai – įžeidė vieno vaikino motiną. Kiek žinau, tas žmogus buvo ją praradęs. Man tai yra šventa“, – interviu „A_Futbole“ kalbėjo kovotojas.
I. Machačevas taip pat pareiškė nemanantis, kad U. Nurmagomedovas ir jo bendražygiai pasielgė netinkamai.
„Manau, kad mūsų vaikinai nieko blogo nepadarė. Už savo žodžius reikia atsakyti. Jeigu peržengi ribą, turi būti pasiruošęs pasekmėms“, – teigė UFC čempionas.
Islam Makhachev says Usman and Umar Nurmagomedov "did nothing wrong" by attacking Merab Dvalishvili in Abu Dhabi 😬 "It got blown way out of proportion. In Dagestan, we have fights every day. In Georgia, Merab acted disgracefully. He insulted a guy's mother. As far as I know, the guy lost his mom. To me, that's sacred. I don't think our guys did anything wrong. You have to answer for your words. If you cross the line, you should expect it. When your honor is insulted, it doesn't matter if it's 1-on-1 or 2-on-1." (via a_futbole/IG)REKLAMAREKLAMA— Championship Rounds (@ChampRDS) November 22, 2026
I. Machačevas yra artimas Nurmagomedovų aplinkos žmogus. Jis užaugo kartu su šia kovotojų šeima ir ilgus metus buvo pagrindinis Chabibo Nurmagomedovo treniruočių partneris. Todėl, pasak jo, tokie konfliktai Dagestane vertinami kitaip nei kai kuriose kitose pasaulio vietose. Kovotojas taip pat atmetė kritiką, kad M. Dvališvilis susidūrė su gerokai didesne priešininkų grupe.
„Kai įžeidžiama tavo garbė, nesvarbu, ar tai vienas prieš vieną, ar du prieš vieną. Sakartvele jis jam trenkė, o tada įsikišo minia. Ten taip pat buvo daug kartvelų. Jie neleido jam nieko daugiau padaryti. Nuo tada jis laikė pyktį ir laukė progos. Kai tik jį pamatė, iškart prisiminė seną konfliktą. Tiek apie tai ir noriu pasakyti“, – užbaigė I. Machačevas.
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