„Po viso gyvenimo, skirto kovos menams, ir daugybės metų, praleistų varžantis aukščiausiame profesionalaus MMA lygyje, oficialiai skelbiu apie karjeros pabaigą. Tai nėra tokia karjeros pabaiga, kokios norėjau. Šį sprendimą priėmiau nelengvai, ir tikrai ne todėl, kad praradau norą kovoti. Realybė tokia, kad nuo manęs nepriklausančios aplinkybės ir sąlygos privertė atsidurti situacijoje, kurioje nebegaliu tęsti to, kam paskyriau visą savo gyvenimą. Užkulisiuose vyksta dalykų, apie kuriuos šiuo metu negaliu kalbėti, tačiau ateis laikas, kai galėsiu papasakoti savo istorijos pusę. Tuomet žmonės supras“, – rašė kovotojas.
J. Gallagheris prisiminė ir savo kelią nuo kovos menais susidomėjusio vaiko Airijoje iki profesionalaus kovotojo. Su „Bellator“ organizacija jis pasirašė sutartį būdamas vos 18 metų, vėliau kovojo legendinėje Niujorko „Madison Square Garden“ arenoje ir pritraukė pilnas žiūrovų tribūnas į Dublino „3Arena“.
„Šiai sporto šakai atidaviau viską. Aukos, traumos, svorio metimas, treniruočių stovyklos, praleistos akimirkos su šeima, pakilimai, nuosmukiai, nesėkmės ir sugrįžimai. Žmonės mato, kaip žengi į narvą, tačiau retai suvokia, kiek visko slypi už to“, – teigė airis.
Jis taip pat padėkojo šeimai, treneriams, komandos draugams, rėmėjams ir gerbėjams, kurie lydėjo jį per visą karjerą.
„Pasitraukiu nesigailėdamas, kad žengiau į narvą ir kovojau su kiekvienu man pasiūlytu varžovu. Žinau, ką pasiekiau, žinau, ką paaukojau, ir žinau, ko buvau vertas. Galbūt palieku narvą, tačiau neatsisakau ambicijų. Tai ne tokia pabaiga, kokią pasirinkau, bet naujo etapo pradžia, kurį kursiu pagal savo sąlygas. O kai ateis laikas, prabilsiu“, – pridūrė J. Gallagheris.
Didžiąją karjeros dalį airis praleido „Bellator“ organizacijoje, kurioje iškovojo devynias pergales ir patyrė tris pralaimėjimus. Po to, kai „Bellator“ įsigijo PFL, J. Gallagheris dar kartą pasirodė šiame turnyrų cikle, o praėjusiais metais paliko organizaciją.
Vėliau jis laimėjo kovą regioniniame turnyre, tačiau šių metų balandį „RIZIN Landmark 13“ renginyje nusileido Kazumasai Majimai. Profesionalo karjerą J. Gallagheris baigė turėdamas 13 pergalių ir 4 pralaimėjimus.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.