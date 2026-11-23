Ši dvikova buvo 2010 metais UFC turnyre vykusios kovos revanšas. Tuomet Ch. Lebenas varžovą įveikė trikampio smaugimo veiksmu. Šįkart akistata klostėsi visai kitaip, tačiau pergalė vėl atiteko amerikiečiui.
Pirmame raunde Y. Akiyama pargriovė Ch. Lebeną ir atliko stiprų spyrį koja į galvą, kai varžovas gulėjo ant grindų. Vis dėlto amerikietis atlaikė ataką ir tęsė kovą. Vėliau jis perėmė iniciatyvą, nuolat spaudė varžovą ir galiausiai įtikino teisėjus skirti jam pergalę.
There’s little to no footage of Leben vs. Sexyama 2 from yesterday but here is some (Leben won via split decision) https://t.co/gnrikcu6O5REKLAMA— Alex Behunin (@AlexBehunin) November 22, 2026
Po kovos Ch. Lebenas socialiniuose tinkluose prisipažino net neprisiminęs, kad varžovas jam įspyrė į galvą. Pamatęs vaizdo įrašą, amerikietis į situaciją pažvelgė su humoru.
Tai buvo pirmoji Ch. Lebeno MMA kova nuo 2013 metų. Vėliau jis varžėsi kovų be pirštinių turnyruose. Pastaraisiais metais amerikietis taip pat dirbo MMA teisėju.
Tuo metu Y. Akiyama apie pasitraukimą iš UFC paskelbė 2015 metais, tačiau vėliau dar kelis kartus kovėsi „ONE Championship“ organizacijoje.
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