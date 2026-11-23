„UFC 334“ turnyre J. Hokitas metė iššūkį C. Gane'ui kovoje dėl sunkiasvorių čempiono diržo. Nors amerikietis buvo konkurencingas, teisėjų sprendimu jis patyrė nesėkmę.
Dvikova neapsiėjo be kontroversijų. Praėjus mažiau nei minutei nuo jos pradžios, C. Gane'as vieno apsikeitimo metu pirštais dūrė varžovui į akį. Teisėjas Marcas Goddardas šio pažeidimo nepastebėjo, o pats J. Hokitas neprašė stabdyti kovos. Vis dėlto po susitikimo amerikietis pareikalavo revanšo, teigdamas, kad incidentas iškart paveikė jo pasirodymą.
Savaitgalį socialiniuose tinkluose J. Hokitas atskleidė, kad regėjimas pažeista akimi iki šiol nėra visiškai atsistatęs.
🚨Josh Hokit says his vision is still blurry after the Ciryl Gane fight and claims his only regret is not retaliating over the fouls. “I was saying all week, if he eye pokes me, I’m gonna hit him low. He hits me low, I’m hitting him back in the head. Hits me in the back of the head, I’m stabbing him. And I did none of those things. “So now there has to be consequences. He pokes me, he does any type of foul, we’re straight to it. We’re stabbing him, we’re shooting him. There has to be consequences next time. “My eye’s still blurry. It is what it is. I have to poke him. I have to stab him. I have to chop off his finger. You know what I’m saying? Only regret, only regret in that fight, not doing something bad.” via: @Josh_HokitUFCREKLAMAREKLAMA— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 22, 2026
„Visą savaitę kartojau, kad jeigu jis durs man į akį, smogsiu jam žemiau juostos. Jeigu jis smogs žemiau juostos, atsakysiu smūgiu į pakaušį. Jeigu smogs į pakaušį – dursiu jam peiliu, tačiau nepadariau nė vieno iš šių dalykų. Dabar turi būti pasekmių“, – kalbėjo kovotojas.
Jis taip pat pridūrė, kad kitoje akistatoje neketina likti skolingas: „Mano akis vis dar mato neryškiai. Yra kaip yra. Turiu jam durti, turiu nukirsti pirštą. Tai vienintelis mano apgailestavimas po tos kovos – kad neatsakiau tuo pačiu.“
C. Gane'as jau ne kartą sulaukė kritikos dėl neleistinų veiksmų. Garsiausias atvejis įvyko per jo kovą su Tomu Aspinallu – prancūzo dūriai pirštais į akis lėmė, kad sunkiasvorių čempionų dvikova buvo paskelbta neįvykusia. Vėliau T. Aspinallas dėl šios situacijos turėjo atsisakyti čempiono diržo. Kritikos C. Gane'as sulaukė ir po šią vasarą vykusios kovos su Alexu Pereira, kai buvo kaltinamas smūgiais į pakaušį.
Kol kas neaišku, ar J. Hokitas sulauks revanšo. Nors netrukus po dvikovos pasirodė tokių kalbų, UFC atstovai šios galimybės dar nekomentavo. Be to, tikėtina, kad tokia kova galėtų įvykti ne anksčiau nei 2027 metų viduryje.
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