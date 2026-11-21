NAVAJO STIRLING OMG! #UFCQatar https://t.co/DcYe5ZRnpD— UFC Replays (@UFCReplays) November 21, 2026
Buvęs čempionas J. Prochazka į narvą sugrįžo po nesėkmės balandžio mėnesį vykusiame „UFC 327“ turnyre, kuriame kovoje dėl laisvo titulo jį nokautavo traumuotas Carlosas Ulbergas. Iki šio pralaimėjimo čekas buvo pasiekęs dvi pergales anksčiau laiko prieš Jamahalą Hillą ir Khalilą Rountree. Prieš turnyrą Katare J. Prochazka kurį laiką vengė viešumo, izoliavosi ir treniravosi Tailande. Dohoje jis buvo laikomas kur kas rimtesniu išbandymu N. Stirlingui nei prieš tai buvę varžovai, o žengdamas į areną su savo šalies vėliava sulaukė didžiulio vietos publikos palaikymo.
Tuo tarpu N. Stirlingas, kuris yra C. Ulbergo komandos draugas „City Kickboxing“ salėje, toliau tęsia įspūdingą savo karjeros etapą ir iškovojo jau vienuoliktąją pergalę iš eilės. Naujosios Zelandijos atstovas į UFC elitą įsiveržė itin greitai – vos per dvejus metus nuo tada, kai 2024-aisiais antrajame raunde nokautavo varžovą „Dana White's Contender Series“ turnyre. Praėjusių metų birželį „UFC Vegas 119“ renginyje jis susitvarkė su Ionu Cutelaba, o rugpjūtį Serbijoje techniniu nokautu pirmajame raunde įveikė kitą buvusį čempioną, už J. Prochazką devyneriais metais vyresnį lenką Janą Blachowiczą.
Pirmojo raundo pradžioje N. Stirlingas užėmė narvo centrą ir pradėjo atakuoti varžovą spyriais į kojas – vienu metu jis atliko net penkis tokius smūgius iš eilės. J. Prochazka atsakė tiesiais smūgiais, nepataikytu plačiu kairiuoju kabliu ir savais spyriais, bandydamas rasti patogią distanciją. Nors zelandiečio aktyvumas pirmojoje raundo pusėje buvo didesnis ir jis pridėjo galingą spyrį į korpusą, čekas netrukus perėmė iniciatyvą. J. Prochazka spausdamas varžovą atliko tikslų dešinės rankos trumpą kablį, kuris pasiuntė N. Stirlingą ant žemės, tačiau buvęs čempionas nusprendė leisti varžovui atsistoti.
HUGE right hand from Jiri Prochazka on Navajo Stirling! #UFCQatar https://t.co/4xvcFxpTzy— UFC Europe (@UFCEurope) November 21, 2026
Raundo pabaigoje čekas dar pataikė iš apačios, o N. Stirlingas atsakė tiesiu smūgiu ir spyriu į koją. Nuskambėjus pirmojo raundo pabaigą skelbiančiai sirenai, J. Prochazka atliko neleistiną spyrį žemiau juostos, tačiau N. Stirlingas atsisakė imti papildomą laiką atsigavimui.
Antrajame raunde zelandietis vėl sėkmingai atakavo spyriais į korpusą ir aukštais spyriais į galvą, o J. Prochazkos bandymai sutrumpinti distanciją nebuvo sėkmingi. Kovotojams nuėjus į klintčą prie narvo tinklo, čekas pataikė alkūne iš viršaus, N. Stirlingas atsakė keliu į korpusą, po ko atletai atsiskyrė. Likus mažiau nei minutei, J. Prochazka užsipuolė varžovą smūgių kruša ir kairiuoju kabliu prakirto N. Stirlingui antakį. Visgi netrukus zelandietis atsitraukė, pasilenkė ir atliko triuškinantį atsakomąjį dešinės rankos smūgį. J. Prochazka prarado sąmonę dar krisdamas ant žemės. N. Stirlingas spėjo atlikti kelis papildomus smūgius, kol teisėjas nutraukė dvikovą.
Kiti turnyro rezultatai:
Kevinas Vallejosas įveikė Aljamainą Sterlingą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28).
Danas Hookeris įveikė Brianą Ortegą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27).
Kyoji Horiguchis įveikė Asu Almabajevą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28).
Ikramas Aliskerovas įveikė Jaredą Cannonier vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27).
Santiago Luna įveikė Aleksandrę Topurią skirtingu teisėjų sprendimu (30-27, 28-29, 29-28).
Tallisonas Teixeira įveikė Šamilį Gazijevą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28).
Amiras Albazis įveikė Alessandro Costą skausmingu veiksmu (smaugimas iš nugaros) – 3 raundas, 4:34.
Tahiras Abdullajevas įveikė Jake'ą Matthewsą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28).
Domas Mar Fanas įveikė Nikolasą Mottą vieningu teisėjų sprendimu (30-26, 30-26, 29-27).
Dijaras Nurgožajus įveikė Aliką Lorenzą techniniu nokautu (spyris į galvą ir smūgiai rankomis) – 2 raundas, 0:24.
Johnas Mitchellas įveikė Shoaibą Yousafą nokautu (smūgis keliu) – 1 raundas, 3:50.
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