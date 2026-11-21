J. Diasas buvo sulaikytas trečiadienį San Paule. Kaimynai anksčiau kaltino kovotoją žiauriu elgesiu su gyvūnais, o vėliau pranešė apie vieno iš šunų nužudymą. Policijos duomenimis, J. Diasas peiliu supjaustė gyvūną, o jo palaikus sudėjo į lagaminą.
Pats kovotojas tikino veikęs gindamasis – esą šuo užpuolė jo žmoną. Atsižvelgus į šį paaiškinimą, J. Diasui buvo skirtas laikinas paleidimas iš areštinės. Vis dėlto tyrimo metu jam uždrausta artintis prie kitų gyvūnų. Per tyrimą iš sportininko namų taip pat buvo paimti kiti ten laikyti gyvūnai: šuo, šešios katės ir keli paukščiai. Jie perduoti gyvūnų apsaugos organizacijai.
Penktadienį „The Fighting Nerds“ komanda oficialiai paskelbė pašalinanti J. Diasą iš savo gretų.
„Norime visus informuoti, kad Junioras Diasas pašalintas iš „Fighting Nerds“ komandos. Šioje byloje pateikta daug rimtų įrodymų, o mes jokiu būdu nepritariame ir nepateisiname tokių veiksmų, kurie išaiškėjo. Nuo tada, kai išgirdome pirmuosius pranešimus apie šį įvykį, jis nebėra mūsų komandos narys“, – teigiama organizacijos pareiškime.
Komanda taip pat pabrėžė, kad jai priklauso 60 sportininkų, kurie siekia būti tinkamu pavyzdžiu kovos menų pasaulyje.
„Pastarosios dienos visiems mūsų komandos nariams buvo labai sunkios. Sunku net įsivaizduoti, kad vienas iš mūsų sportininkų galėjo pasielgti taip žiauriai“, – pridūrė „The Fighting Nerds“ atstovai.
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