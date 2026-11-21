Evaldo Beržininkaičio auklėtiniai išvykoje po dramatiškos kovos 82:81 (24:26, 13:14, 27:21, 18:20) palaužė „Šiaulius“ (5/6) ir rinktinių pertrauką pasitiko pakiliomis nuotaikomis.
Likus žaisti mažiau nei dvi minutes rezultatas dar buvo lygus (77:77), bet Martynas Pacevičius, iki tol siautėjęs ant parketo, buvo priverstas palikti aikštelę dėl antros techninės pražangos, o Xanderis Rice'as vedė saviškius į priekį (82:77). Šiauliečiai dar sugebėjo save pastatyti į padėtį, kuomet atsilikdami tik vienu tašku (81:82), jie galėjo išplėšti pergalę, tačiau paskutinioji ataka nebuvo sėkminga, o dar vieną pergalę šventė svečiai.
Nuostabias rungtynes sužaidė X. Rice'as, kurio sąskaitoje – 24 taškai (4/7 dvit., 2/4 trit., 10/12 baud.) ir 27 naudingumo balai. Jam puikiai talkino Aaronas Gray'us (16 tšk., 7 atk. kam., 19 naud. bal.).
Pralaimėjusiųjų neišgelbėjo arti karjeros rekordų likęs M. Pacevičius. Aukštaūgis pritrūko vieno atkovoto kamuolio iki dvigubo dublio (22 tšk., 9 atk. kam.), o iš viso jis sukaupė 28 naudingumo balus.
„Nevėžis-Paskolų klubas“ tampa viena karščiausių lygos komandų. Čempionatą pradėję šešiais pralaimėjimais, kėdainiečiai iškovojo ketvirtąją pergalę per pastaruosius penkis susitikimus. Jei Utenos „Juventus“ sekmadienį pralaimės Vilniaus „Rytui“, Kėdainių klubas įsitaisys septintoje pozicijoje.
Šeimininkai susitikimą pradėjo kiek sėkmingiau ir po Dovydo Romančenko tritaškio dvigubai lenkė oponentus (16:8). Šiauliečiai šį pranašumą išlaikė beveik visą kėlinį – tik jo pabaigoje Kėdainių klubo legionieriai ėmė sparčiai naikinti atsilikimą. Paskutinėmis pirmojo ketvirčio akimirkomis vyšnią ant torto uždėjo Dylano Andrewso tolimas metimas, po kurio „Šiauliai“ pirmavo jau tik 26:24.
Saulės miesto krepšininkai stabilizavo padėtį ir neleido priešininkams persverti rezultato, nepaisant to, jog pastarieji turėjo progų tą padaryti. Antrajame kėlinyje abiejų komandų taškų rinkimo tempas gerokai sulėtėjo. Po pirmosios dalies status quo iš esmės nepasikeitė: trapią persvarą į pertrauką išsinešė šeimininkų ekipa – 40:37.
Svečių pastangos nenuėjo perniek: per kelias minutes po ilgosios pertraukos kėdainiečiai sugebėjo persverti rezultatą. Negana to, tą jie padarė efektingai, „žemė-oras“ stiliumi įkrovus Aaronui Gray'ui (45:44). Kova taškas į tašką tęsėsi ir toliau, o lemiamą dešimties minučių atkarpą su kelių taškų pranašumu jau pasitiko „Nevėžis-Paskolų klubas“ – 64:61.
Martynas Pacevičius galingai pradėjo ketvirtąjį kėlinį – kapitono pakylėti šiauliečiai prabėgus penkioms minutėms jau pirmavo 73:70. Negana to savąjį kapitoną, Paulių Petrilevičių, svečiai prarado dėl išnaudoto asmeninių pražangų limito. Vis tik Kėdainių atstovai nepalūžo: likus šimtui sekundžių švieslentėje degė išvaizdi lygybė – 77:77.
Netrukus M. Pacevičius užsidirbo antrąją pirmosios kategorijos techninę pražangą ir eliminavo save iš mačo. Xanderio Rice'o baudų metimai išvedė į priekį svečius, o netrukus jis pridėjo ir dvitaškį (82:77). Po Selimo Fofana metimo X. Rice'as, iki tol realizavęs 10 baudų metimų, prametė abu, o kitoje aikštės pusėje atsilikimą iki minimalaus sumažino Eftonas Reidas (81:82). Tiesa, po šio epizodo teliko šešios sekundės. Po šarminės „Akvilės“ vandens pertraukėlės kėdainiečiai neišsimetė kamuolio. Visgi šiauliečiai nesurezgė rezultatyvios atakos ir turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
„Šiauliai“: Martynas Pacevičius 22, Selimas Fofana 14, Cedricas Hendersonas 12, Dayvionas McKnightas 11, Dovydas Romančenko ir Simas Jarumbauskas po 6.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Xanderis Rice'as 24, Aaronas Gray'us 16, Flynnas Boardmanas-Raffetas 11, Modestas Kancleris 10, Dylanas Andrewsas 7, Jacobas Wiley 6.
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