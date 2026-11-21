PFL lengvo svorio kategorijos čempionas šį mėnesį įsivėlė į rimtą incidentą Abu Dabyje vykusios RAF organizacijos renginio savaitės metu. U. Nurmagomedovas ir keli jo komandos nariai užpuolė Merabą Dvališvilį ir jo bičiulį. Įvykis buvo užfiksuotas vaizdo įrašuose iš kelių skirtingų kampų.
Už šį incidentą U. Nurmagomedovui ir kitiems kaltininkams iš pradžių buvo skirtos didelės piniginės baudos ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės. Vis dėlto anksčiau šią savaitę jie buvo paleisti, kalėjime praleidę vos kelias dienas. Penktadienį Rusijos kovotojas pirmą kartą po incidento paskelbė įrašą socialiniame tinkle „instagram“.
„Jeigu įžeidimas jus išmuša iš pusiausvyros, o pagyrimas pradžiugina, jūs vis dar esate vergas“, – rašė U. Nurmagomedovas, cituodamas indų filosofą Osho.
Šia mintimi pabrėžiama, kad žmogus neturėtų leisti kitų nuomonei kontroliuoti savo emocijų. Vis dėlto toks pareiškimas sulaukė ne pačių palankiausių reakcijų.
Buvęs UFC sunkiasvoris kovotojas B. Schaubas savo „Youtube“ laidoje negailėjo kritikos Rusijos atstovui.
„Štai kokia jo problema – jie neprisiima jokios atsakomybės. Jie vis dar mano, kad tai, ką padarė, yra normalu. Velniop jį. Velniop“, – piktinosi B. Schaubas.
Šiuo metu U. Nurmagomedovas yra laisvasis agentas – jo sutartis su PFL baigėsi po paskutinės kovos.
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