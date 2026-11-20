Įtampa tarp abiejų pusių ypač išaugo po neseniai Abu Dabyje kilusių muštynių. M. Dvališvilio teigimu, jose dalyvavo ir Usmanas, ir Umaras Nurmagomedovai
Prieš UFC turnyro Katare oficialius svėrimus vykusioje gerbėjų klausimų ir atsakymų sesijoje M. Dvališvilio buvo paklausta, ar jis sutiktų kovoti su nepralaimėjusiu Usmanu Nurmagomedovu, net jei dvikova vyktų tarpinėje svorio kategorijoje.
„Niekada nesakyk niekada. Pažiūrėsime“, – atsakė kartvelas, kartu pagirdamas dagestaniečio kovinius įgūdžius.
Vis dėlto kur kas labiau tikėtinas šios istorijos tęsinys būtų revanšas su Umaru Nurmagomedovu. Jiedu jau buvo susitikę 2025 metų sausį, kai kovojo dėl UFC puslengvio svorio kategorijos čempiono diržo. Tąkart teisėjų sprendimu pergalę šventė M. Dvališvilis.
Nors revanšas būtų viena įdomiausių šios svorio kategorijos kovų, pats kartvelas neatrodė itin susidomėjęs galimybe dar kartą susitikti su Umaru UFC narve.
„Nežinau, ar tai įvyks UFC, bet galbūt galime kovoti ir už organizacijos ribų. Dievas jiems atleis, bet aš – ne“, – pareiškė M. Dvališvilis.
Merab Dvalishvili asked if a fight with Usman Nurmagomedov could happen: "God will forgive them, but I won't" 😳 Merab Dvalishvili: "I don't know if it's going to happen in the UFC, but we may fight outside... God will forgive them, but I won't forgive them." 🎥 via The Mac Life (YouTube) #UFCQatarREKLAMAREKLAMAREKLAMA— The Combat Sport Poll Guy (@PollGuyUFC) November 20, 2026
Kalbėdamas apie artimiausius karjeros planus, kovotojas užsiminė, kad kitas jo varžovas greičiausiai bus Songas Yadongas. Tokia dvikova būtų logiška, nes dabartinis čempionas Piotras Janas, kaip tikimasi, kitą kartą gins titulą revanšinėje kovoje su Seanu O'Malley.
M. Dvališvilis norėtų į UFC narvą sugrįžti jau vasarį, tačiau galutinis sprendimas priklausys nuo organizacijos planų.
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