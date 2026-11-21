„Chelsea“ futbolininkai pralaimėjo jau trečią kartą per paskutines ketverias čempionato rungtynes. Po dar vieno nesėkmingo pasirodymo komanda buvo palydėta garsiu savų sirgalių švilpimu. Per pastarąjį mėnesį „Stamford Bridge“ stadiono žiūrovai namuose matė jau dvi skaudžias nesėkmes – anksčiau buvo nusileista ir Londono „Tottenham“ ekipai.
Antrajame kėlinyje aikštėje visiškai dominuojant „Leeds United“ atstovams, dalis Londono klubo aistruolių atsisuko prieš patį X. Alonso. Iš tribūnų skambėjo skanduotė „tu nežinai, ką darai“. Pats ispanas pripažino, kad komanda susiduria su rimtomis problemomis visuose žaidimo aspektuose ir jaučia pažeidžiamumą, kuris daro įtaką viskam.
„Esame nusivylę ir liūdni. Buvo sunku susitaikyti su pralaimėjimu ir šiuo metu esame labai pažeidžiami, – dėstė X. Alonso. – Praradome dalį pasitikėjimo savimi, su kuriuo anksčiau žaidėme. Tai subtilus momentas, bet turime tai išgyventi kartu ir rasti sprendimus.“
Komentuodamas rungtynių eigą, treneris atkreipė dėmesį į prarastą iniciatyvą po išlyginamojo varžovų įvarčio.
„Pirmasis pusvalandis buvo geras, bet praleidome išlyginamąjį įvartį, nebesijautėme pernelyg patogiai ir praradome pagreitį, – vertino „Chelsea“ strategas. – Antrajame kėlinyje galėjome padaryti daugiau, bet neatgavome pasitikėjimo, kad galėtume tikrai pakovoti. Nesugebėjome pakankamai paspausti varžovų, jog pelnytume vieną įvartį, kuris būtų pakeitęs rungtynių eigą.“
Paprašytas įvardyti didžiausią Londono komandos problemą, X. Alonso atkreipė dėmesį į daugybę susijusių veiksnių.
„Viskas yra susiję. Tai pasitikėjimas savimi, šis dabartinis pažeidžiamumas, rungtynių reikalavimai, fizinis pasirengimas – viskas yra susiję“, – pažymėjo X. Alonso.
Tuo tarpu meistriškai komandos žaidimą suplanavęs „Leeds United“ strategas D. Farke'as džiaugėsi savo auklėtinių nusiteikimu ir išpildytu planu.
„Mes atvykome čia laimėti rungtynių. Visą savaitę apie tai kalbėjome ir norėjome, kad tai būtų mūsų rungtynės, kuriose žaistume aktyviai pirmuoju numeriu, neleisdami „Chelsea“ kontroliuoti nuotaikų aikštėje, – po pergalės dėstė D. Farke'as. – Privalome turėti gerą fizinio pasirengimo lygį, o aš turiu protingus žaidėjus, kurie supranta, kaip mes norime spausti bei žaisti. Turime būti labiau susikaupę, kad įvykdytume tai, ką norime. Noras laimėti yra neprilygstamas, o mes esame konkurencingi geriausioje lygoje pasaulyje.“
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