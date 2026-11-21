Emmanuelis Emegha puikiu smūgiu nuginkalvo vartininką ir išvedė „Chelsea“ ekipą į priekį 1:0.
Noah Okaforas sužaidus beveik pusvalandį nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir atstatė dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Dominicas Calvertas-Lewinas antrojo kėlinio pradžioje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir persvėrė rezultatą „Leeds United“ naudai 2:1.
N. Okaforas antrą kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartus ir padidino svečių ekipos pranašumą 3:1.
Brendenas Aaronsonas rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį ir rezultatas tapo triuškinamas 4:1.
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Tottenham“ namuose 2:0 nugalėjo „Ipswich Town“ futbolininkus.
Luca Williamsas-Barnettas rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0.
Dominicas Solanke antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
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