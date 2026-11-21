Tikslaus perdavimo sulaukęs Rodrigo Munizas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Fulham“ į priekį 1:0.
Netrukus Erlingas Haalandas nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo pražangą ir rezultatas išliko nepakitęs.
Elliotas Andersonas sužaidus beveik valandą tiksliu smūgiu pirmuoju lietimu iš tolimos distancijos išlygino susitikimo rezultatą1:1.
„Man City“ po 11 rungtynių turi surinkęs 22 taškus ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje, tuo tarpu „Fulham“ su 11 taškų žengia keturioliktas.
Highlights via DasFootball
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