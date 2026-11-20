Italas tikino, jog tokios baimės būtų nesuderinamos su klubo siekiu sugrįžti į Anglijos futbolo viršūnę.
„Jeigu kas nors bijo mano metodų, vadinasi, bijo laimėti, nes tokia metodika veda į pergales. Toks mano atsakymas“, – pareiškė A. Conte interviu „Cronache di Spogliatoio“.
Strategas taip pat pabrėžė, kad „Manchester United“ istorija ir prestižas turėtų skatinti klubą rinktis trenerį, galintį sugrąžinti komandą į ankstesnes pozicijas. Pasak jo, būtų keista manyti, jog toks klubas galėtų baimintis trenerio, kuris siekia kurti pergalingą ekipą.
A. Conte prisiminė ir buvusį „Manchester United“ trenerį serą Alexą Fergusoną, kuriam jaučia didžiulę pagarbą. Italas atskleidė perskaitęs škoto autobiografiją, o dirbdamas Londono „Chelsea“ turėjęs garbės apsilankyti jo namuose ir praleisti kartu dieną.
„Jis savo metodika ir požiūriu padarė „Manchester United“ didį klubą. Todėl man atrodo beveik įžeidu girdėti tam tikrus pasisakymus apie „United“, tarsi kažkas norėtų užkirsti kelią klubui susigrąžinti buvusią šlovę ir bijotų laimėti“, – kalbėjo italas.
A. Conte taip pat akcentavo, kad norint pasiekti aukščiausių rezultatų būtinas sunkus darbas, o trenerio pareiga – būti patikimam ir teisingam visiems komandos nariams. Jo teigimu, problemų ignoravimas tik didina jų mastą, todėl disciplina ir aiškios taisyklės yra būtina pergalingos komandos dalis.
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