„Tottenham“ klubui šiuo metu atstovaujantis futbolininkas teigia, kad ši medžiaga į jo organizmą galėjo patekti tik būnant Ukrainoje, kur jis lankydavosi su nacionaline komanda. Apie tai 25-erių žaidėjas papasakojo interviu ukrainiečių žurnalistui Dmytro Gordonui.
„Niekada nebuvau girdėjęs apie tokį preparatą kaip meldonis. Tai vaistas, kurį galima gauti tik Rytų Europoje. Jis galėjo patekti į mano organizmą tik Ukrainoje. Anglijoje tokio preparato nėra“, – teigė M. Mudrykas.
Futbolininkas taip pat papasakojo apie vaistų dalijimo tvarką Ukrainos rinktinėje. Pasak jo, komandos mitybos specialistas prieš rungtynes maždaug kas dvi dienas atnešdavo žaidėjams mažus puodelius su tabletėmis, kurias privalėdavo išgerti visi futbolininkai. M. Mudrykas pabrėžė, kad nacionalinėje komandoje trūko tinkamos saugumo ir kontrolės sistemos, o paklaustas, ar dėl susiklosčiusios situacijos kaltina rinktinę, atsakė teigiamai. Vis dėlto futbolininkas nepateikė įrodymų, kad būtent šiuose puodeliuose buvusios tabletės buvo susijusios su meldonio patekimu į jo organizmą.
Priminsime, kad M. Mudryko mėginyje meldonio pėdsakų buvo aptikta 2024 metų spalio 22 dieną. 2025-ųjų gruodį jam buvo skirta laikina diskvalifikacija, o 2026 metų sausį nepriklausoma komisija futbolininkui skyrė ketverių metų nušalinimą. Vis dėlto žaidėjas apskundė sprendimą Sporto arbitražo teismui, o šių metų liepą byla buvo išspręsta susitarimu, kuriam pritarė ir Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA). M. Mudrykas pripažino antidopingo taisyklių pažeidimą, tačiau jam skirta diskvalifikacija prilygo jau išbūtam laikotarpiui.
Anglijos futbolo asociacija (FA) oficialiai patvirtino, kad mėginyje buvo aptikta nedidelė meldonio koncentracija. Organizacija taip pat nurodė, kad pagal vėliau pakeistus WADA techninius reikalavimus, jeigu toks mėginys būtų paimtas šiandien, ši koncentracija nebūtų registruojama kaip pažeidimas. Tačiau tai nepanaikino ankstesnio sprendimo – M. Mudrykas susitarimu pripažino pažeidęs antidopingo taisykles. Futbolininkas interviu taip pat kritikavo Ukrainos futbolo asociacijos (UAF) vadovybės veiksmus ir teigė sulaukęs per mažai pagalbos diskvalifikacijos laikotarpiu. Jis tvirtino pats išleidęs milijonus svarų teisinėms paslaugoms, treniruotėms, aikštės nuomai ir fizioterapijai.
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