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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Oficialu: „Manchester United“ vairą perima Mauricio Pochettino

2026-11-13 14:45 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 14:45
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„Manchester United“ klubas penktadienį oficialiai paskelbė, kad naujuoju komandos vyriausiuoju treneriu tampa 54-erių argentinietis Mauricio Pochettino. Oficialias pareigas jis pradės eiti jau kitą trečiadienį, kai baigs savo įsipareigojimus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinei tarptautinių rungtynių lange.

Mauricio Pochettino | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ klubas penktadienį oficialiai paskelbė, kad naujuoju komandos vyriausiuoju treneriu tampa 54-erių argentinietis Mauricio Pochettino. Oficialias pareigas jis pradės eiti jau kitą trečiadienį, kai baigs savo įsipareigojimus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinei tarptautinių rungtynių lange.

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Naujasis strategas šiame poste pakeis atleistą Michaelą Carricką. Penktadienį išplatintame pranešime Anglijos klubas patvirtino pasiekęs susitarimą su JAV futbolo federacija, leidžiantį M. Pochettino ir jo trenerių štabui prisijungti prie komandos iškart po paskutinių tarptautinių rungtynių.

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Nors patys „Manchester United“ atstovai kontrakto detalių neatskleidė, Didžiosios Britanijos žiniasklaida pranešė, kad specialistas padės parašą po pustrečių metų trukmės sutartimi. Už šį perėjimą klubas taip pat sutiko sumokėti 7,4 mln. svarų (apie 8,9 mln. eurų) išpirką, kad atlaisvintų argentinietį nuo įsipareigojimų JAV nacionalinei ekipai.

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Pirmosios M. Pochettino rungtynės prie komandos vairo numatytos iškart po rinktinių pertraukos, kai lapkričio 22-ąją „Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygoje susigrums su „Liverpool“ futbolininkais. Nors trenerio atvykimas jau patvirtintas, jo darbas su JAV rinktine dar nebaigtas – tikimasi, kad specialistas vadovaus nacionalinei ekipai abejose CONCACAF Tautų lygos ketvirtfinalio rungtynėse prieš Haitį. Pirmasis šių komandų susitikimas vyks šeštadienį, o atsakomasis mačas bus žaidžiamas antradienį, po kurio argentinietis išvyks į Mančesterį.

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Tai bus jau ketvirtoji M. Pochettino patirtis Anglijos futbole. Šis specialistas yra puikiai žinomas dėl savo atakuojančio žaidimo stiliaus, kuris remiasi aukštu spaudimu ir nenumaldomu intensyvumu, taip pat dėl sugebėjimo burti vieningas komandas bei tobulinti žaidėjus individualiai.

Argentinietis gali pasigirti įspūdingu CV stipriausiose Europos lygose. Trenerio karjerą jis pradėjo 2009 metais Barselonos „Espanyol“ klube, vėliau persikėlė į „Southampton“, su kuriuo 2014-aisiais pasiekė geriausią visų laikų klubo rezultatą „Premier“ lygoje pagal surinktus taškus.

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Ryškiausią pėdsaką treneris paliko Londono „Tottenham“ organizacijoje. Per penkis pilnus sezonus M. Pochettino pavertė „Tottenham“ nuolatine Čempionų lygos dalyve, į šį turnyrą patekęs keturis sezonus iš eilės, o 2019 metais pirmą kartą klubo istorijoje atvedė komandą į finalą.

Vėliau, 2021-aisiais, argentinietis perėmė Paryžiaus „Saint-Germain“ vairą, kur laimėjo Prancūzijos lygą, Prancūzijos taurę ir Čempionų taurę, o 2023 metais stojo prie Londono „Chelsea“ vairo. Paskutinė jo stotelė buvo JAV rinktinė, kurią jis nuvedė iki pasaulio taurės aštuntfinalio, kol galiausiai sutiko perimti „Manchester United“ valdymą.

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Tuo tarpu M. Carricką Mančesterio klubas atleido po katastrofiškos sezono pradžios, dėl kurios komanda atsidūrė iškritimo zonoje. Vienintelė pergalė ir keturi pralaimėjimai per pirmąsias 10 „Premier“ lygos rungtynių nubloškė ekipą į vieną iš trijų paskutinių turnyrinės lentelės vietų.

Nepaisant to, „Manchester United“ vadovybė negailėjo gražių žodžių M. Carrickui, pabrėždama jo kaip klubo legendos statusą tiek žaidžiant aikštėje, tiek dirbant trenerių štabe. Ketvirtadienį išplatintame komandos pranešime pažymima, kad buvęs strategas visada išliks svarbia organizacijos dalimi.

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