Policija skubiai kreipiasi į gyventojus – ieško Jėzaus skulptūros išniekintojo: gal matėte šį vyrą

„Mieli vilniečiai ir Vilniaus svečiai,prašome padėti policijai atpažinti nuotraukoje užfiksuotą žmogų, išniekinusį Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus statulą prie Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės“, – rašė kunigas.
„Jeigu jį atpažįstate ar turite tyrimui reikšmingos informacijos, prašome susisiekti su policija telefonu +370 700 60 000 arba perduoti informaciją per www.epolicija.lt.
Ypač kreipiamės į Senamiesčio ir aplinkinių rajonų gyventojus bei apgyvendinimo įstaigų darbuotojus, galinčius padėti šį asmenį atpažinti.Prašome pasidalyti šiuo kreipimusi. Dėkojame už pagalbą ir neabejingumą“, – socialiniuose tinkluose rašo Elijas Anatolijus Markauskas.
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