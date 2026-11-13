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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija skubiai kreipiasi į gyventojus – ieško Jėzaus skulptūros išniekintojo: gal matėte šį vyrą

2026-11-13 15:19 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-13 15:19
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Socialiniame tinkle „Facebook“ masiškai plinta prašymas policijai atpažinti žmogų, išniekinusį Jezaus Kristaus statulą. Apie tai „Facebook“ pasidalino kunigas Elijas Anatolijus Markauskas.

Policija skubiai kreipiasi į gyventojus – ieško Jėzaus skulptūros išniekintojo: gal matėte šį vyrą (tv3.lt koliažas)

Socialiniame tinkle „Facebook“ masiškai plinta prašymas policijai atpažinti žmogų, išniekinusį Jezaus Kristaus statulą. Apie tai „Facebook“ pasidalino kunigas Elijas Anatolijus Markauskas.

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„Mieli vilniečiai ir Vilniaus svečiai,prašome padėti policijai atpažinti nuotraukoje užfiksuotą žmogų, išniekinusį Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus statulą prie Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės“, – rašė kunigas.

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„Jeigu jį atpažįstate ar turite tyrimui reikšmingos informacijos, prašome susisiekti su policija telefonu +370 700 60 000 arba perduoti informaciją per www.epolicija.lt⁠.

Ypač kreipiamės į Senamiesčio ir aplinkinių rajonų gyventojus bei apgyvendinimo įstaigų darbuotojus, galinčius padėti šį asmenį atpažinti.Prašome pasidalyti šiuo kreipimusi. Dėkojame už pagalbą ir neabejingumą“, – socialiniuose tinkluose rašo Elijas Anatolijus Markauskas.

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Taip
Taip
2026-11-13 16:01
Solidžiai apsirengęs, o toks puvėkas viduj:(
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ja
ja
2026-11-13 15:58
is snukio tai prie musliu
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Bruknė
Bruknė
2026-11-13 15:41
Video su garsu. Jame girdisi, kaip vandalai tarpusavyje kalbasi angliškai.
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