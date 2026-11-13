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Žiniasklaida: Nausėda kitą savaitę turėtų pasirašyti pataisas dėl nuolaidos tarpmiestinių autobusų bilietams

2026-11-13 15:06 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 15:06
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Seimui antradienį leidus laikinai perpus atpiginti tarpmiestinių autobusų bilietus, ketvirtadienį gavęs pasirašyti tai numatančius įstatymo pakeitimus prezidentas Gitanas Nausėda tai turėtų padaryti tik kitą savaitę, skelbia žiniasklaida.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (19)

Seimui antradienį leidus laikinai perpus atpiginti tarpmiestinių autobusų bilietus, ketvirtadienį gavęs pasirašyti tai numatančius įstatymo pakeitimus prezidentas Gitanas Nausėda tai turėtų padaryti tik kitą savaitę, skelbia žiniasklaida.

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Kaip M-1 naujienų tarnybai penktadienį teigė prezidentūra, G. Nausėda dar yra išvykęs į Dubliną, penktadienį darbotvarkė įtempta, todėl gali nespėti susipažinti su įstatymo pakeitimais. Prezidentas padaryti turėtų artimiausiomis dienomis, greičiausiai – kitą savaitę.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LR prezidentas Gitanas Nausėda

Seimas priėmė įstatymo pakeitimus

Tuo metu Seimo kanceliarijos Spaudos biuro atstovė tarnybai teigė, kad net ir skubos tvarka priimtus teisės aktus prezidentui galima perduoti per 10 dienų.

„Įstatymo pakeitimai buvo perduoti pasirašyti prezidentui lapkričio 12 dieną, pats projektas buvo Seime priimtas lapkričio 10 dieną. Seimas pagal Seimo statutą per 10 dienų nuo įstatymo projekto priėmimo perduoda prezidentui pasirašyti tą teisės aktą“, – sakė Justė Radzevičiūtė-Laugalienė.

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„Dėl to (skubos tvarkos – BNS) tas terminas nesikeičia, tiesiog turi įvykti irgi tam tikros procedūros, kurios yra numatytos“, – pridūrė ji.

Kaip rašė BNS, Seimas antradienį priėmė 50 proc. nuolaidą tarpmiestiniams autobusams iki gruodžio pabaigos numatančius Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus.

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Gyventojai pigiau galės važiuoti, kai pataisas pasirašys prezidentas. Susisiekimo ministerija anksčiau sakė besitikinti, kad nuolaida gyventojai galės naudotis nuo lapkričio 12 dienos.

Keleiviams, turintiems teisę į 50 proc. ar 80 proc. lengvatas, nuolaida bus taikoma nuo mažesnės bilieto kainos. Tikimasi, kad tai sumažins aukštų kuro kainų poveikį gyventojams ir privers dalį jų persėsti į visuomeninį transportą.

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Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė yra sakiusi, kad jeigu nuolaida būtų taikoma nuo lapkričio vidurio, vežėjų kompensacijoms reikėtų apie 2,8 mln. eurų.

Kompensuojamos bilieto kainos baze būtų laikoma rugsėjo 1-ąją buvusi konkretaus vežėjo kaina. D. Sujetaitės teigimu, per rugsėjį ir spalį vežėjai kainas kėlė apie 10 procentų.

Iki gruodžio pabaigos perpus atpiginti keliones tarpmiestiniais autobusais pasiūlė Vyriausybė. Analogišką nuolaidą nuo spalio jau taiko „Lietuvos geležinkeliai“.

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