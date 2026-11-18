Antradienio vakarą buvęs „Manchester City“ ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žaidėjas DaMarcusas Beasley pareiškė, jog Mančesteris yra ir visada bus mėlynas, o į tai sureagavo ir pats M. Pochettino.
„Pamatysite, duokite man laiko. Naujas iššūkis yra didelis, tačiau kartu tai yra adrenalinas, kurį norisi patirti. Turime pasitelkti sveiką protą. Suprantame, kad esama situacija nėra tokia, kokios nusipelno toks klubas kaip „Manchester United“, sirgalių bendruomenė yra nuostabi.
Mūsų mentalitetas – mokytis iš visų. Reikia būti atviriems, nes manau, kad žaidėjai gali mus ko nors išmokyti kiekvieną dieną, dabar mes esame daug geresnis trenerių štabas. Futbolas – tai požiūris, nusiteikimas, ryšys, jausmai ir komunikacija“, – teigė strategas.
M. Pochettino padėjo JAV rinktinei šią vasarą vykusiame pasaulio futbolo čempionate pasiekti aštuntfinalį. Dabar argentinietis sugrįžtą dirbti į „Premier“ lygą, kur anksčiau yra treniravęs „Southampton“, „Tottenham“ ir „Chelsea“. Pastarojo iš karto laukia didelis iššūkis, kadangi sekmadienį „Man Utd“ vietiniame čempionate stos į dvikovą su principiniu varžovu „Liverpool“.
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