Emocijoms nurimus, kviečiame dar kartą nerti į rungtynes, tik šįkart tą padaryti su „Edney AI“ analitinio duomenų įrankio pagalba ir pažvelgti į įdomiausius susitikimo skaičius.
45 įmesti metimai
Žalgiriečiai rungtynėse su Vokietijos klubu pataikė net 45 metimus „iš žaidimo“: 35/58 dvitaškių ir 10/33 dvitaškių. Tai – klubo rekordas turnyre, skaičiuojant nuo 2007–2008 m. sezono.
Pastarasis geriausias klubo rezultatas fiksuotas 2025–2026 m. sezone, kai rungtynėse su „Paris Basketball“ žalgiriečiai realizavo 43 metimus.
Pasak „Edney AI“, 45 pataikyti metimai – pakartotas ir geriausias šio sezono rezultatas Eurolygoje, iki šiol priklausęs Tel Avivo „Hapoel“.
34 taškai greitajame puolime
Rungtynėse su „Bayern“ net 34 taškus pelnę greitajame puolime žalgiriečiai pasiekė naują klubo rekordą (fiksuojant nuo 2007–2008 m.) Eurolygoje. „Edney AI“ platformoje į „greitojo puolimo“ sąvoką patenka visos atakos, trunkančios iki 8 sekundžių.
Pastarasis geriausias rezultatas – 31 taškas, buvo pelnytas praėjusio sezono rungtynėse su Stambulo „Fenerbahče“.
Iki šio sezono Eurolygos rekordo kauniečiams visgi pritrūko – su vakarykščiu rezultatu Tomo Masiulio auklėtiniai užfiksavo 5-tą rezultatą šio sezono kontekste. Daugiausiai taškų greitajame puolime šį sezoną „sužvejojo“ Vilerbano ASVEL krepšininkai, rungtynėse su „Žalgiriu“ pelnę 40 taškų.
Produktyvusis JV
Jonas Valančiūnas užfiksavo retą statistikos eilutę. Aukštaūgis per 13 minučių spėjo surinkti 15 taškų ir atkovoti 4 kamuolius puolime. Anot „Edney AI“, Eurolygoje yra buvę tik du kiti atvejai, kai žaidėjas per mažiau nei 15 minučių surinktų bent 15 taškų ir atkovotų bent 4 kamuolius puolime.
Be to, uteniškis visose šio sezono 12-oje Eurolygos susitikimų atkovojo bent 5 kamuolius. Tai pakartota ilgiausia žalgiriečio fiksuota serija Eurolygoje nuo 2007–2008 m. sezono.
Antrųjų šansų statistika
Vakarykštėse rungtynėse „Žalgiris“ pagal pelnytus taškus po atkovotų kamuolių puolime įveikė „Bayern“ rezultatu 25:10. Kai „Žalgiris“ sugeneruoja 15 ar daugiau taškų nei varžovai iš antrųjų šansų situacijų, žalgiriečiai pralaimi retai – iš 18 tokių susitikimų laimėjo 16.
Paneigtos tendencijos
Antradienio vakarą po pirmosios rungtynių pusės „Žalgiris“ atsiliko 7 taškų skirtumu (50:57). Iki tol Eurolygoje žalgiriečiai pralaimėjo net 91 susitikimą iš 110-ies, kai po pirmosios rungtynių pusės turėjo 7 ar didesnį taškų deficitą.
Kitas įdomus „Edney AI“ išskirtas aspektas yra susijęs su antruoju kėliniu. Jo metu „Bayern“ pelnė 32 taškus. Tai buvo tik antras kartas „Žalgirio“ istorijoje, kai praleidus 30 ar daugiau taškų antrajame kėlinyje, žalgiriečiai iškovojo pergalę. Kitos tokio rungtynės įvyko 2020–2021 m. sezone, kai kauniečiai įveikė Atėnų „Panathinaikos“.
32 ir 33
Dvikovoje „Žalgirio“ arenoje abi komandos turėjo po žaidėją, viršijusį 30+ pelnytų taškų ribą – Carsenas surinko 32 taškus, o Johannesas Thiemannas – 33.
Tai buvo vos 7-osios rungtynėse Eurolygos istorijoje, kuriose abiejų komandų gretose buvo po vieną 30+ taškų surinkusį krepšininką.
Pastarosios tokios rungtynėse nutiko 2025–2026 m. sezone, kai „Olympiacos“ susitiko su „Fenerbahče“.
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