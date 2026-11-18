Lygi kova tęsėsi pirmus 4 geimus (2:2). Vėliau ispanas ėmė visiškai dominuoti korte ir laimėjo dvi iš eilės varžovo padavimų serijas. D. Medvedevas „break pointų“ nesusikūrė, o setas truko vos apie pusvalandį.
Antrojo seto pradžioje C. Alcarazas tęsė savo dominavimą (2:0). Visgi, po trečiojo geimo (2:1) ispanas paprašė medicininės pertraukėlės. Jos metu buvo masažuojama ispano kairioji koja. Po tos pertraukėlės abu tenisininkai užtikrintai rinko taškus savo padavimais, tad C. Alcarazas ramiai išlaikė pergalingą pranašumą.
D. Medvedevas prieš mačą tikino, kad itin greita korto danga Turine jam suteikia geresnes galimybes įveikti C. Alcarazą nei kituose turnyruose. Visgi, realybė buvo kitokia – rusas per visą mačą taip ir nesusikūrė nė vieno „break pointo“.
2 for 2 ✅ Despite a medical time out, @carlosalcaraz overcomes Medvedev 6-2 6-4 at the #NittoATPFinals https://t.co/vQnJyRxqCN— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2026
Antrą pergalę Turine šventęs C. Alcarazas jau beveik užsitikrino vietą pusfinalyje. D. Medvedevas liko su viena pergale, tad jam lemiamas bus trečiojo turo mačas su Francesu Tiafoe.
Turnyre dalyvauja 8 elitiniai tenisininkai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus pateks į pusfinalį. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,75 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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