Favoritas nuo pat susitikimo pradžios demonstravo pranašumą. Jau pirmajame geime A. Zverevas laimėjo varžovo padavimų seriją, o netrukus išsiveržė į priekį 2:0.
B. Sheltonas mėgino kabintis į kovą, tačiau vokietis puikiai skaitė amerikiečio padavimus ir sėkmingai atsakinėjo į oponento smūgius. A. Zverevas vėliau dar kartą laimėjo varžovo padavimų seriją ir netrukus pirmąjį setą užbaigė rezultatu 6:2. Jam prireikė vos 38 minučių.
Antrajame sete B. Sheltonas pagerino savo žaidimą ir pagaliau ėmė sėkmingiau naudotis vienu pagrindinių savo ginklų – galingais padavimais. Abu tenisininkai laimėjo visas savo padavimų serijas, o seto baigtį teko spręsti pratęsime. Jame B. Sheltonas kurį laiką priešinosi, tačiau lemiamomis akimirkomis tiksliau žaidė A. Zverevas. Vokietis laimėjo pratęsimą 7:4 ir po 1 valandos bei 38 minučių šventė pergalę. A. Zverevas antrajame sete po savo padavimų laimėjo net 22 iš 23 taškų.
Simply stunning way to finish 😳 Zverev completes 6-2 7-6 victory over Shelton in style #NittoATPFinals https://t.co/A6h1KbGWC6— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026
Ši pergalė A. Zverevui buvo jau septintoji per tiek pat tarpusavio susitikimų su B. Sheltonu. Vokietis taip pat užsitikrino vietą ATP finalinio turnyro pusfinalyje.
Tuo metu amerikiečiui tai buvo pirmasis pralaimėjimas grupės etape. Anksčiau jis įveikė Arthurą Filsą, tad šansų patekti į pusfinalį dar turi.
Turnyre dalyvauja 8 elitiniai tenisininkai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus pateks į pusfinalį. Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,75 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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