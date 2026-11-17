Bosniai pirmąsias rungtynes žais svečiuose su Islandija, o lapkričio 29-ąją namie priims Lietuvą ir tada ant parketo išbėgs Dubajaus „Dubai“ gynėjas Džananas Musa.
Bosnių kandidatai: Darko Taličius, Xavieras Castaneda, Adnanas Arslanagičius, Amaras Gegičius, Edinas Atičius, Tarikas Hrelja, Aleksandaras Lazičius, Alenas Pjaničius, Adinas Vrabacas, Amaras Alibegovičius, Harisas Delaličius, Emiras Sulejmanovičius, Nikola Maričius, Džananas Musa.
J grupėje bosniai turi 3 pergales ir 5 pralaimėjimus bei yra išsaugoję tik teorines viltis patekti į pagrindinį turnyrą.
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