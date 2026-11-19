Filadelfijos ekipa išvykoje 121:116 palaužė Orlando krepšininkus, nors rungtynių pradžioje atsiliko net 17 taškų skirtumu.
„76ers“ iškovojo 13-ąją pergalę per 16 rungtynių ir užfiksavo geriausią sezono startą per pastaruosius 26 metus. Paskutinį kartą taip sėkmingai Filadelfijos klubas startavo 2000–2001 metų sezone, kai per pirmąsias 16 rungtynių laimėjo 14 kartų ir vėliau pasiekė NBA finalą.
Nugalėtojus į priekį vedė Joelis Embiidas, pelnęs 26 taškus. Aukštaūgis realizavo 12 baudų metimų iš 15.
Geriausias sezono rungtynes sužaidė VJ Edgecombe'as, surinkęs 24 taškus ir pataikęs 4 tritaškius iš 9. Net 13 taškų gynėjas pelnė ketvirtajame kėlinyje.
LeBronas Jamesas prie pergalės prisidėjo 22 taškais.
Likus žaisti 1 min. 36 sek., L. Jamesas atliko perdavimą nežiūrėdamas į komandos draugą, o V. Edgecombe'as pataikė itin svarbų tritaškį ir išvedė „76ers“ į priekį – 114:112.
Pergalę įtvirtino pirmą kartą šį sezoną starto penkete pasirodęs Anfernee Simonsas, kurio tritaškis likus 14,3 sek. panaikino Orlando ekipos viltis išsigelbėti.
„Magic“ pirmavo net 41 rungtynių minutę, tačiau pranašumo neišsaugojo.
Šeimininkų gretose rezultatyviausias buvo Franzas Wagneris, pelnęs 27 taškus. Vokietis bent 20 taškų surinko jau šeštose rungtynėse iš eilės. Jalenas Suggsas pridėjo 18 taškų.
Orlando komanda tritaškius metė net 51 proc. taiklumu, tačiau ją skaudžiai baudė netaiklūs baudų metimai – realizuoti vos 9 iš 17.
Filadelfijos pergalė dar įspūdingesnė dėl to, kad komanda vertėsi be trijų starto penketo žaidėjų.
Rezultatyviausias ekipos krepšininkas Tyrese'as Maxey dėl pėdos problemų iš rikiuotės iškrito prieš pat rungtynes, o Jaylenas Brownas ir Deanas Wade'as nežaidė dėl pakinklinės sausgyslės srities traumų.
Iki šio susitikimo T. Maxey buvo vienintelis „76ers“ starto penketo žaidėjas, nepraleidęs nė vienų sezono rungtynių.
Artimiausiame susitikime Filadelfijos klubas namuose priims Milvokio „Bucks“, o „Magic“ išvykoje susitiks su Bruklino „Nets“.
„Magic“: Franzas Wagneris 27 (11/16 dvit., 1/6 trit., 8 atk. kam., 11 rez. perd.), Jalenas Suggsas 18 (5/6 trit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Wendellas Carteris (3/7 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam.), Desmondas Bane (5/9 trit.) ir Anthony Blackas (4/11 dvit., 2/5 trit., 6 rez. perd.) po 15, Tristanas da Silva 12 (2/4 trit.), Goga Bitadze 8 (4/5 dvit.), Jevonas Carteris 6.
„76ers“: Joelas Embiidas 26 (7/17 dvit., 6 atk. kam., 7 rez. perd.), VJ Edgecombe 24 (4/6 dvit., 4/9 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), LeBronas Jamesas 22 (7/11 dvit., 1/5 trit., 6 rez. perd.), Anfernee Simonsas 18 (4/5 dvit., 3/7 trit.), Labaronas Philonas 10, Kentavious Caldwell-Pope 8 (2/4 trit., 8 atk. kam.), Jabari Walkeris 6 (5 atk. kam.), Calebas Love 3, Justinas Edwardsas ir Tacko Fallas po 2.
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