Milvokio ekipa išvykoje 130:137 nusileido Majamio „Heat“ krepšininkams ir patyrė jau 11-ąjį pralaimėjimą iš eilės.
Vos vieną pergalę per pirmąsias 15 rungtynių iškovojusi „Bucks“ taip pat pakartojo ilgiausią nesėkmių seriją nuo 2013 metų lapkričio.
Šis susitikimas buvo ypatingas K. Jakučioniui, kuris pirmą kartą po vasarą įvykusių mainų sugrįžo į Majamį kaip varžovų komandos žaidėjas.
Lietuvis kartu su Tyleriu Herro, Jaime Jaquezu ir Kel’elu Ware’u vasarą buvo išmainytas į Milvokį. Mainais „Heat“ gavo Giannį Antetokounmpo ir Bobby Portisą.
Prieš rungtynes Majamio klubas keturiems buvusiems savo žaidėjams skyrė padėkos vaizdo įrašą.
K. Jakučionis pralaimėtojų gretose per 26 minutes pelnė 20 taškų (3/3 dvit., 3/5 trit., 5/6 baud.), sugriebė 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, bet pažeidė taisykles 2 kartus.
Rungtynėse „Bucks“ ilgą laiką neturėjo priešnuodžių varžovų puolimui ir vienu metu atsiliko net 30 taškų skirtumu.
Vis dėlto Milvokio krepšininkai nesudėjo ginklų. Per paskutines šešias su puse minutės svečiai surengė spurtą 30:9 ir gerokai sumažino atsilikimą, tačiau išsigelbėti nesugebėjo.
Rezultatyviausiai „Bucks“ gretose žaidė Kyle’as Kuzma, pelnęs 26 taškus. Braydenas Burriesas pridėjo 20.
Tuo metu pirmą kartą prieš buvusią komandą stojęs G. Antetokounmpo buvo arti trigubo dublio.
Graikas per susitikimą pelnė 27 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
Bamas Adebayo prie pergalės prisidėjo 26 taškais, iš kurių 21 surinko dar pirmoje rungtynių pusėje. Davionas Mitchellas pridėjo 24 taškus, o „Heat“ pataikė net 22 tritaškius.
Majamio ekipa iškovojo šeštąją pergalę paeiliui. Sezoną keturiais pralaimėjimais pradėjęs klubas per pastarąsias 11 rungtynių laimėjo devynis kartus.
„Bucks“ artimiausiose rungtynėse namuose priims Portlando „Trail Blazers“ krepšininkus.
„Heat“: Giannis Antetokounmpo 27 (7/10 dvit., 14 atk. kam., 9 rez. perd.), Bamas Adebayo 26 (4/7 dvit., 3/8 trit., 4 atk. kam.), Davionas Mitchellas 24 (6/7 trit., 6 rez. perd., 4 kld.), Klay Thompsonas (4/10 trit.) ir Ryanas Conwellas (3/5 trit.) po 13, Andrew Wigginsas 11 (1/4 trit.), Bobby Portis 9 (1/5 trit.), Simone Fontecchio 6 (5 atk. kam.), Pelle Larssonas ir Nikola Jovičius (4 rez. perd.) po 4.
„Bucks“: Kyle Kuzma 26 (7/11 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam.), Braydenas Burriesas (3/5 trit., 7 atk. kam.) ir Kasparas Jakučionis (3/5 trit., 5 rez. perd.) po 20, Kel'elas Ware (4/5 dvit.) ir AJ Greenas (3/5 trit.) po 11, Jaime Jaquezas 10 (1/4 trit., 5 rez. perd.), Tyleris Herro (4/6 dvit., 0/5 trit., 4 rez. perd.) ir Caris LeVertas po 8, Nate Amentas 7 (4 atk. kam.), Mylesas Turneris (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Jericho Simsas (6 atk. kam.) po 4, Gary Trentas 1.
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