„Lakers“ namuose po pratęsimo palaužė Šarlotės „Hornets“ krepšininkus ir iškovojo 13-ąją pergalę per 15 sezono rungtynių.
Slovėnas neslėpė, kad agresyvi varžovų gynyba jį išmušė iš ritmo.
„Turiu geriau susikoncentruoti į rungtynes. Buvo labai daug nusivylimo ir susierzinimo, tačiau negaliu leisti, kad tai mane paveiktų“, – po susitikimo kalbėjo L. Dončičius.
Vis dėlto „Lakers“ išgelbėjo įspūdingas Quentino Grimeso pasirodymas.
Gynėjas pelnė net 47 taškus ir pagerino asmeninį NBA karjeros rekordą. Amerikietis pataikė 10 tritaškių ir pakartojo legendinio Kobe Bryanto pasiekimą.
Iki šiol būtent K. Bryantas buvo vienintelis „Lakers“ krepšininkas, per vienas rungtynes pataikęs bent 10 tolimų metimų.
Dešimtąjį tritaškį Q. Grimesas realizavo po L. Dončičiaus perdavimo ir išplėšė komandai pratęsimą.
„Jis įsisiautėjo ir sugrąžino mus į rungtynes. Stengėmės jam perduoti kamuolį, nes jis to nusipelnė. Tai buvo neįtikėtinos jo rungtynės“, – komandos draugą gyrė slovėnas.
„Lakers“ vyriausiasis treneris JJ Redickas taip pat pabrėžė L. Dončičiaus gebėjimą atpažinti karštą ranką turintį komandos draugą ir lemiamu metu patikėti jam iniciatyvą.
Be Austino Reaveso ir Walkerio Kesslerio rungtyniavusi Los Andželo ekipa sulaukė svaraus atsarginių žaidėjų indėlio ir išsaugojo geriausią pergalių bei pralaimėjimų santykį NBA.
„Kiekvienose rungtynėse herojumi gali tapti vis kitas žaidėjas, tačiau mes visi esame kartu“, – teigė L. Dončičius.
Slovėnas įsitikinęs, kad puikiam komandos tarpusavio ryšiui įtakos turėjo ir vasarą surengta bendra išvyka į jo gimtinę Slovėniją.
„Manau, komandai buvo naudinga pabūti kartu, nes turime daug naujų žaidėjų ir reikėjo geriau vieniems kitus pažinti. Tačiau jau treniruočių stovyklos pradžioje pamačiau didžiulį šios ekipos potencialą. Turime puikią tarpusavio chemiją, o tai, mano nuomone, yra labai svarbu. Manau, ši komanda yra ypatinga. Mes tiesiog labai gerai sutariame“, – pasakojo L. Dončičius.
Artimiausias rungtynes „Lakers“ žais trečiadienį namuose su Jutos „Jazz“.
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