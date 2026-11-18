Praėjusio sezono NBA čempionai išvykoje 111:102 palaužė Kanados klubą ir tarpusavio rungtynėse triumfavo jau 15-ąjį kartą iš eilės.
Paskutinį kartą „Raptors“ Niujorko ekipą buvo įveikusi dar 2023 metų sausio 22 dieną.
Pagrindiniu „Knicks“ pergalės kalviu tapo Jalenas Brunsonas, pelnęs 31 tašką (4/11 trit., 7/7 baud.) ir lemiamu metu surengęs svarbiausią rungtynių epizodą.
Likus 1 min. 25 sek. iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, rezultatui esant lygiam, J. Brunsonas pataikė tritaškį su pražanga ir realizavo baudos metimą, taip pelnydamas keturis taškus per vieną ataką.
Už pražangą prieš „Knicks“ lyderį Toronto gynėjui Ja'Kobe Walteriui buvo skirta nesportinė pražanga.
Karlas-Anthony Townsas prie pergalės prisidėjo 16 taškų ir 16 atkovotų kamuolių, Mikalas Bridgesas pelnė 17, o prieš buvusią komandą žaidęs OG Anunoby pridėjo 16 taškų.
Landry Shametas surinko 12 taškų.
„Raptors“ gretose rezultatyviausiai žaidė J. Walteris, pelnęs 25 taškus ir pagerinęs asmeninį sezono rekordą. Gynėjas taip pat pataikė 7 tritaškius iš 12 ir užfiksavo karjeros rekordą.
RJ Barrettas pridėjo 22 taškus, Scottie Barnesas – 20, o Immanuelis Quickley – 14.
Toronto klubas antrajame kėlinyje pirmavo 48:35, tačiau „Knicks“ atsakė spurtu 19:0 ir perėmė iniciatyvą.
Trečiajame kėlinyje keturis tritaškius iš penkių pataikęs J. Walteris padėjo šeimininkams susigrąžinti pranašumą (83:80), tačiau lemiamomis minutėmis sėkmingiau žaidė Niujorko ekipa.
„Knicks“ laimėjo šeštą kartą per pastarąsias aštuonerias rungtynes, o „Raptors“ patyrė penktąjį pralaimėjimą iš eilės. Pastarosiose ketveriose rungtynėse Toronto klubas iššvaistė dviženklį pranašumą.
„Raptors“ ir toliau verčiasi be Kawhi Leonardo, kuris dėl kairiojo kelio tinimo praleido jau 12 rungtynių. Be jo Toronto ekipa iškovojo vos tris pergales.
Klubas pranešė, kad K. Leonardas daro pažangą stiprindamas fizinį pasirengimą, tačiau konkreti sugrįžimo data kol kas nėra žinoma. Naujausią informaciją apie jo būklę žadama pateikti kitą savaitę.
„Raptors“: Ja'Kobe Walteris 25 (7/12 trit.), RJ Barrettas 22 (7/9 dvit., 2/8 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Scottie Barnesas 20 (6/12 dvit., 4 atk. kam.), Immanuelas Quickley 14 (4/6 dvit., 2/5 trit., 7 rez. perd.), Collinas Murray-Boylesas 8 (4/6 dvit.), Jamalas Sheadas 7 (6 rez. perd.), Allenas Gravesas ir Jakobas Poeltlas (6 atk. kam.) po 3.
„Knicks“: Jalenas Brunsonas 31 (6/11 dvit., 4/11 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Mikalas Bridgesas 17 (5/6 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam.), OG Anunoby (4/7 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam.) ir Karl-Anthony Townsas (6/7 dvit., 16 atk. kam., 8 rez. perd.) po 16, Landry Shametas 12 (2/4 trit.), Joshas Hartas 5 (1/4 trit., 4 atk. kam.), Tyleris Kolekas 4, Jordanas Clarksonas ir Milesas McBride po 3, Andre Drummondas (8 atk. kam.) ir Jose Alvarado (4 rez. perd.) po 2.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.