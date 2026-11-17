„Valencia“ nuo pat pradžių pirmavo, bet ryškiau sugebėjo atitrūkti tik 13-ąją minutę, kai pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 27:17. Čia pat „Partizan“ atsakė savo spurtu ir išlygino rezultatą – 32:32.
Komandos taškas į tašką žygiavo iki pat 28-osios minutės, kai svečiai surengė dvi sėkmingas atakas iš eilės ir truktelėjo į priekį – 48:41. Šeimininkai ir vėl nepaleido oponentų ir kėlinį pabaigą sumažinę deficitą iki minimumo – 51:52.
Lemiamą ketvirtį Ispanijos klubas pradėjo 8 taškais be atsako – 60:51. Netrukus praraja tarp ekipų vėl buvo dviženklė – 62:52. „Partizan“ dar bandė gelbėtis, kai likus kiek daugiau nei minutei priartėjo iki 6 taškų (64:70), bet oponentų dvitaškis su pražanga (73:64) galutinai išsprendė susitikimo likimą.
„Partizan“: Carlikas Jonesas 21 (5 rez. perd., 28 naud. bal.), Robertas Franksas (1/6 tritaškiai, 6 atk. kam.) ir Vanja Marinkovičius (2/8 tritaškiai) po 10, Tonye Jekiri 9.
„Valencia“: Armoni Brooksas (3/6 tritaškiai) ir Kameronas Tayloras (3/6 tritaškiai, 5 atk. kam.) po 15, T.J.Shortsas 12 (6 atk. kam.), Jasielis Rivero (6 atk. kam.) ir Josepas Puerto po 9.
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