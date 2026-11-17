Ji išvykoje 89:86 (24:20, 19:26, 25:23 21:17) palaužė Barselonos „Barcelona“ (8/4) klubą.
Taip nutrūko katalonų 5 pergalių serija.
„Paris“ bandė atitrūkti mačo pradžioje (15:10), bet Dario Brizuela ir Aleksanderis Balcerowskis greitai lygino rezultatą – 16:16. Tiesa, iki ketvirčio galo Paryžiaus klubas vėl atsidūrė priekyje – 24:20.
Allanas Dokossi rengė gerą atkarpą, didindamas savo ekipos pranašumą (32:25), dar dvi atakos pavertė skirtumą jau dviženkliu – 36:25. Katalonai artėjo (32:36), o po Justino Robinsono tritaškio komandas skyrė tik taškas – 35:36. Jis pats rezultatą persvėrė ir iniciatyvą „Barcelona“ perėmė – 42:36. Iki kėlinio pabaigos svečiai sušvelnino skirtumą – 46:43.
Katalonai bėgo pirmyn (61:52), bet „Paris“ vėl vijosi – 62:66. Galiausiai po trijų ketvirčių intriga buvo maksimali – 68:69. Nadirui Hifi atsaką turėjo A.Balcerowskis (78:79), o J.Parra išvedė priekin šeimininkus – 80:79. Alize Johnsonas rinko svarbius taškus „Paris“ (86:84), bet Joshas Nebo, likus 34 sek., lygybę grąžino – 86:86. Vis tik pergalingą metimą iš toli smeigė N.Hifi.
„Barcelona“: Aleksanderis Balcerowskis 17, Justinas Robinsonas 15 (7 rez. perd.), Joelis Parra 11, Dario Brizuela (6 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Stanley Umude – po 8.
„Paris“: Nadiras Hifi 25 (8 rez. perd., 5/12 trit.), Sebastianas Herrera ir Alanas Dokossi – po 11, Tysonas Etienne‘as 10 (2/10 trit.).
Jeremy Morgan closes the third quarter in style 🚨 ALL to be decided in Barcelona and you can watch it on ELTV 📺 #MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBbasket https://t.co/y4HXPV5J1t— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
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