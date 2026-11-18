Ketvirtadienį PAO žais Kaune prieš „Žalgirį“.
Per pirmus du kėlinius komandos žygiavo tašką į tašką ir po dvidešimties minučių nežymiai pirmavo „Panathinaikos“ – 43:40.
Po didžiosios pertraukos prabėgus 3 minutėms svečiai atitrūko iki 8 taškų (54:46), bet „Virtus“ pelnė 8 taškus be atsako ir išlygino rezultatą – 54:54. Maža to, kėlinį Italijos klubas baigė jau būdamas priekyje – 60:56.
PAO vėl pirmavo 32-ąją minutę (64:62), tačiau šeimininkai atsakė 6 taškais iš eilės – 68:64. „Virtus“ likus 2,5 minutės įgijo jau 7 taškų persvarą – 79:72. Atėnų ekipa priartėjo – 77:79. Likus 41 sekundei Marcusas Carras pataikė dvitaškį, „Virtus“ apsigynė ir dar vienu dvitaškiu uždarė rungtynes – 83:77.
„Virtus“: Aliou Diarra (9 atk. kam., 23 naud. bal.) ir Mouhametas Dioufas (7 atk. kam., 20 naud. bal.) po 15, Rasheedas Bello 11 (2/6 tritaškiai), Kevinas Kokila (5 atk. kam.) ir Trentas Frazieris (2/8 tritaškiai, 5 per. kam.) po 10, Wendellis Moore‘as 9 (7 atk. kam.).
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 18 (2/7 tritaškiai, 8 atk. kam.), Sylvainas Francisco (1/7 tritaškiai, 7 rez. perd.), Kostas Sloukas ir Isaacas Bonga po 10, Nigelas Hayesas-Davisas ir Mathiasas Lessortas po 9.
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