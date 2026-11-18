Detroito klubas išvykoje 105:93 įveikė „Spurs“ krepšininkus, kurie prieš tai buvo laimėję net 12 rungtynių iš eilės.
Paskutinį kartą San Antonijaus ekipa buvo pralaimėjusi spalio 23 dieną, kai patyrė antrąją nesėkmę sezono pradžioje.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Cade'as Cunninghamas, pelnęs 27 taškus.Danissas Jenkinsas pridėjo 25 taškus, iš kurių net 21 surinko antroje rungtynių pusėje.
Universalumu išsiskyrė Ausaras Thompsonas, kuris pelnė 14 taškų, atliko 12 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 9 kamuolius ir perėmė 5 kamuolius. Iki trigubo dublio jam pritrūko vos vieno atkovoto kamuolio.
„Spurs“ gretose dominavo Victoras Wembanyama, surinkęs 25 taškus ir 18 atkovotų kamuolių.
Dylanas Harperis pridėjo 20 taškų, tačiau rungtynių pabaigoje patyrė traumą. Likus 53 sekundėms iki finalinės sirenos gynėjui paslydo kairė koja ir jis parkrito ant parketo. Kol kas nėra aišku, kiek rimtas jo susižeidimas.
Rungtynių pradžioje „Spurs“ turėjo iniciatyvą ir antrajame kėlinyje buvo susikrovusi 14 taškų pranašumą.
Vis dėlto „Pistons“ surengė spurtą 21:7 ir dar iki ilgosios pertraukos persvėrė rezultatą savo naudai – 55:54.
Antrąjį ir trečiąjį kėlinius svečiai laimėjo bendru rezultatu 52:39, o antroje rungtynių pusėje svarbiausius taškus rinkęs D. Jenkinsas padėjo įtvirtinti pergalę.
San Antonijaus ekipa pirmą kartą šį sezoną pralaimėjo rungtynes, kuriose turėjo dviženklį pranašumą.
„Pistons“ pergalę pasiekė nepaisant trijų svarbių žaidėjų netekčių. Dėl traumų nerungtyniavo Jalenas Durenas, Duncanas Robinsonas ir Isaiah Joe.
Praėjusį sezoną abu tarpusavio susitikimus laimėjo „Spurs“, tačiau šį kartą Detroito klubui pavyko atsirevanšuoti.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 25 (10/15 dvit., 1/8 trit., 18 atk. kam., 4 rez. perd.), Dylanas Harperis 20 (8/10 dvit., 0/4 trit., 4 atk. kam.), Julianas Champagnie 14 (4/9 trit., 6 atk. kam.), Devinas Vassellas 12 (2/6 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Stephonas Castle 10 (1/6 dvit., 2/5 trit., 7 rez. perd.), De'Aaronas Foxas 6 (3/5 dvit., 0/5 trit.), Keldonas Johnsonas 4, Luke Kornetas 2.
„Pistons“: Cade Cunninghamas 27 (11/21 dvit., 1/4 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Danissas Jenkinsas 25 (8/14 dvit., 3/7 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Ausaras Thompsonas 14 (7/12 dvit., 9 atk. kam., 5 per. kam., 12 rez. perd.), Johnas Collinsas 11, Paulas Reedas 10 (5/7 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Kevinas Huerteris 9 (4/6 dvit., 7 atk. kam., 4 kld.), Javonte Greenas 6 (0/4 trit., 6 atk. kam.), Chazas Lanieris 3 (1/4 trit.).
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