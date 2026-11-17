Graikas pirmuosius 13 NBA karjeros sezonų praleido Milvokyje, kur tapo vienu geriausių lygos krepšininkų ir ryškiausia klubo istorijos figūra.
Vis dėlto prieš trečiadienį vyksiančias rungtynes su buvusia komanda G. Antetokounmpo pabrėžė, kad šis susitikimas jam niekuo nesiskirs nuo kitų.
„Nepastebėjau, kad būčiau emocionalus. Manau, vienintelis kartas, kai iš tikrųjų jaučiau stiprias emocijas, buvo tada, kai laimėjome čempionatą. Per visą karjerą nesu linkęs įtraukti emocijų į rungtynes. Man atrodo, kad emocijos skirtos filmams, o čia yra tiesiog krepšinis. Pasiruošiu, pasirūpinsiu savo kūnu ir būsiu pasirengęs žaisti“, – po pergalės prieš Hjustono „Rockets“ kalbėjo G. Antetokounmpo.
Milvokyje graikas dukart tapo NBA reguliariojo sezono naudingiausiu žaidėju, buvo išrinktas geriausiai besiginančiu lygos krepšininku ir nuolat patekdavo į „Visų žvaigždžių“ rungtynes.
2021 metais jis atvedė „Bucks“ į pirmąjį NBA čempionų titulą per 50 metų ir buvo pripažintas finalo serijos MVP.
G. Antetokounmpo taip pat yra visų laikų Milvokio klubo rekordininkas pagal pelnytus taškus, atkovotus kamuolius, rezultatyvius perdavimus, blokus ir trigubus dublius.
Nepaisant įspūdingo palikimo, 13 metų „Bucks“ atstovavęs puolėjas tikina neketinantis keisti savo įprastos rutinos.
„Tai bus tiesiog dar vienos rungtynės. Darysiu tą patį, ką darau visada. Valgysiu tą patį maistą, pabučiuosiu vaikus prieš jiems einant miegoti, pasiruošiu, ryte atsikelsiu ir atliksiu įprastus dalykus. Tai tas pats žaidimas, niekas nesikeičia. Nesvarbu, kokius marškinėlius vilki“, – teigė G. Antetokounmpo.
Pirmoji graiko akistata su buvusia komanda vyks Majamyje, kur „Heat“ priims „Bucks“ krepšininkus.
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