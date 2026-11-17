Konkurso komisija šįkart siekė išsiaiškinti, kurie visais ratais varomi automobiliai iš tiesų pajėgūs įveikti sudėtingesnes kliūtis, o kurių galimybės labiau pritaikytos kasdieniam naudojimui.
Bandymuose dalyvavo 15 dėl „Metų 4×4“ titulo besivaržančių modelių – nuo tradicinio rėminės konstrukcijos pikapo iki elektrinių miesto visureigių. Jų galimybės vertintos šešiose rungtyse, kuriose buvo galima surinkti daugiausia 60 balų.
Trys užduotys buvo skirtos automobilių geometriniams parametrams įvertinti: prošvaisai, įvažiavimo ir nuvažiavimo kampams. Likusiose rungtyse tikrintas kėbulo standumas ir gebėjimas pajudėti, kai sukibimą su kelio danga turi tik du arba vos vienas ratas.
Geriausiai pasirodė ne vien tradiciniai visureigiai
Daugiausia balų surinko „Toyota Hilux“ – 57 iš 60 galimų. Antroje vietoje liko elektrinis „Zeekr 7X“, surinkęs 48 balus, o trečioje – įkraunamas hibridas „Omoda 9“ su 45 balais.
Tačiau vienas netikėčiausių rezultatų – ketvirtoji „Kia Seltos“ vieta. Šis benzininis modelis, kurio bazinė kaina siekia 32 tūkst. eurų, surinko 40 balų ir aplenkė gerokai brangesnius konkurentus.
„Kia Seltos“ prošvaisa siekia vos 16 cm – tai vienas mažiausių rodiklių tarp bandymų dalyvių. Vis dėlto automobilio rezultatus pagerino palyginti nedideli kėbulo matmenys, 28,6 laipsnio nuvažiavimo kampas ir sėkmingai įveikta viena iš sukibimo užduočių.
Penktąją vietą pasidalijo „Lexus RZ 550e“ ir elektrinis „Mercedes-Benz GLC“, surinkę po 39 balus.
Tuo metu lentelės apačioje atsidūrė „Toyota RAV4 Plug-in Hybrid“. Šis modelis surinko 24 balus, o abiejose sukibimo rungtyse buvo įvertintas vos penkiais balais iš dešimties.
Sunkiausia užduotis atskleidė tikruosius skirtumus
Didžiausi skirtumai tarp automobilių išryškėjo tikrinant, kaip jų visų ratų pavaros sistemos veikia praradus sukibimą. Pirmojoje užduotyje sukibimą su kelio danga turėjo tik du ratai. Dauguma dalyvių šį išbandymą įveikė gana lengvai – vidutinis įvertinimas siekė 8,3 balo. „Zeekr 7X“, „Omoda 9“ ir „Kia Seltos“ gavo po maksimalų įvertinimą.
Tačiau kai sukibimą turėjo vos vienas ratas, situacija pasikeitė. Vidutinis įvertinimas sumažėjo iki 6,7 balo, o penki automobiliai surinko tik po penkis balus. Geriausiai šioje rungtyje pasirodė „Omoda 9“, kuri tapo vieninteliu automobiliu, abiejose sukibimo užduotyse surinkusiu visus 20 galimų balų.
Tokiose situacijose svarbiausia ne variklio galia, o gebėjimas ją perduoti ratui, kuris dar turi sukibimą su kelio danga. Jeigu kiti ratai laisvai sukasi, automobiliui pajudėti padeda diferencialo blokavimas arba elektroninės sistemos, pristabdančios buksuojančius ratus.
Konkurso komisijos narys, automobilių ir motociklų apžvalgininkas Justas Lengvinas pastebi, kad visų ratų pavaros žymėjimas savaime negarantuoja gerų pravažumo savybių.
„AWD užrašas ant automobilių negarantuoja, kad juo galima leistis į bekelę, o tautosaka tapęs parketinio visureigio apibūdinimas iš tiesų nėra toks jau klaidingas“, – sako J. Lengvinas.
Pasak jo, kai kurie iš pirmo žvilgsnio kuklesnių galimybių automobiliai su sudėtingiausiomis užduotimis susitvarkė stebėtinai lengvai.
Elektromobiliai nenusileido tradiciniams visureigiams
Iš 15 bandymuose dalyvavusių automobilių devyni buvo varomi vien elektra. Nors elektromobiliai dažniausiai nėra siejami su sudėtinga bekele, jų konstrukcija gali suteikti tam tikrų pranašumų.
Automobiliuose su dviem elektros varikliais sukimo momentą tarp priekinės ir galinės ašių galima paskirstyti itin greitai. Be to, didelis sukimo momentas pasiekiamas vos pradėjus judėti, todėl tai gali palengvinti važiavimą slidžiu paviršiumi.
Bandymuose antrąją vietą užėmęs „Zeekr 7X“ pademonstravo, kad elektrinis modelis gali sėkmingai konkuruoti su tradiciniais visureigiais. Gerai pasirodė ir „Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ“, kuris visose trijose praktinėse rungtyse gavo po devynis balus.
Vis dėlto elektromobiliams dažniau koją kišo ne traukos galimybės, o konstrukciniai apribojimai. Žemesnė prošvaisa, ilgesnės kėbulo iškyšos ir aerodinamikai pritaikyta buferių forma gali apsunkinti kliūčių įveikimą.
Tai iliustruoja „Lexus RZ“ rezultatai. Automobilio nuvažiavimo kampas siekia net 35 laipsnius – daugiau nei bet kurio kito bandymų dalyvio. Tačiau įvažiavimo kampas tesiekia 16 laipsnių, todėl statesnėje įkalnėje pirmiausia gali kliūti priekinis buferis.
„Toyota Hilux“ išsiskyrė, bet turėjo ir trūkumų
Bandymų nugalėtojas „Toyota Hilux“ buvo vienintelis dalyvis, pirmiausia sukurtas darbui sudėtingomis bekelės sąlygomis. Rėminės konstrukcijos pikapo deklaruojama prošvaisa siekia 31 cm, o įvažiavimo ir nuvažiavimo kampai – po 30 laipsnių. Dėl šių savybių jis gerokai pranoko daugumą konkurentų.
Tačiau kiti Druskininkuose atlikti matavimai atskleidė ir silpnąsias „Hilux“ puses. Pikapo apsisukimo spindulys buvo didžiausias tarp išmatuotų konkurso automobilių, o triukšmo lygis salone važiuojant trinkelėmis – vienas didžiausių.
„Neabejotinai geriausius rezultatus pademonstravo klasikinis rėminis visureigis „Toyota Hilux“. Bekelėje jis labai geras, tačiau kasdien naudoti nėra toks patogus kaip kiti konkurso dalyviai, kurie pasirodė ne ką prasčiau“, – teigia komisijos narys, keliautojas Audrius Sutkus.
Specialistai pabrėžia, kad bandymų rezultatai dar neleidžia vienareikšmiškai spręsti apie automobilių pravažumą visomis sąlygomis. Važiuojant miško keliais ar per gilų sniegą svarbios ir padangos, pakabos eiga, dugno apsauga bei vairuotojo įgūdžiai.
Be to, šių bandymų nugalėtojas dar nebūtinai taps „Metų 4×4“ titulo laimėtoju. Tai tik viena iš vertinimo dalių, į kurią komisija atsižvelgs priimdama galutinį sprendimą.
„Lietuvos metų automobilio 2027“ konkurso finalas numatytas lapkričio 28 dieną. Tuomet paaiškės ne tik pagrindinio titulo, bet ir papildomų nominacijų nugalėtojai.
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