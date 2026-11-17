Denverio ekipa namuose nusileido Finikso „Suns“ krepšininkams ir patyrė penktąjį pralaimėjimą per 12 sezono rungtynių.
Prieš šį susitikimą „Nuggets“ buvo laimėjusi trejas iš ketverių išvykos rungtynių, tačiau sugrįžusi į savo areną nesugebėjo pratęsti sėkmingo pasirodymo.
Po nesėkmės N. Jokičius labiausiai akcentavo komandos klaidas ir prastą kovą dėl atšokusių kamuolių.
„Pralaimėti nėra nieko blogo, tačiau kai varžovai atkovoja daugiau kamuolių, o tu pats padarai tiek daug klaidų, tai jau kita istorija. Gali pralaimėti, kai susikuri geras progas, bet nepataikai, arba tiesiog būna ne tavo diena. Tačiau kai pralaimi vien todėl, kad neatlieki savo darbo kovodamas dėl kamuolių arba tingiai atlieki perdavimus, tai šiek tiek žudo mūsų žaidimo ritmą“, – kalbėjo serbas.
2023 metais NBA čempionu tapęs vidurio puolėjas taip pat pabrėžė, kad kiekvienas žaidėjas turi suprasti ir priimti savo vaidmenį komandoje.
„Turime žinoti, kas esame ir kas gali atvesti mus į pergalę. Negalima nuobodžiauti ar būti nedėkingam už savo vaidmenį. Galbūt tavo užduotis yra visų rungtynių metu atlikti tik vieną konkretų dalyką. Man svarbiausia yra pergalė, todėl privalai priimti savo vaidmenį ir jame būti geriausiu įmanomu žaidėju“, – teigė N. Jokičius.
Denverio klubas šiuo metu turi septynias pergales ir penkis pralaimėjimus.
Artimiausiose rungtynėse „Nuggets“ namuose priims Bostono „Celtics“, o penktadienį NBA taurės turnyre susitiks su Hjustono „Rockets“.
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