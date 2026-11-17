Iš karto po istorinio sutriuškinimo išvykoje katalonas patraukė tiesiai į rūbinę, kur reikalavo žaidėjų atsakymų. Nyderlandų transliuotojo NOS žurnalistui Jeroenui Stekelenburgui kalbėjęs strategas neslėpė, kad toks rezultatas jam buvo netikėtas, ypač po to, kai vos prieš tris dienas, penktadienį, olandai net 7:0 nušlavė Graikiją.
„Esu smarkiai nusivylęs ir ištiktas šoko, nesuprantu, kaip tai galėjo nutikti, – atviravo X. Hernandezas. – Kalbėjausi su žaidėjais, nes bandau suprasti, kas įvyko. Visų pirma, turime atsiprašyti sirgalių, nes šiandien mes nežaidėme futbolo. Nebuvo jokių tinkamų standartų ir vertybių, jokios kovinės dvasios, visiškai nieko.“
Strategui buvo sunku paaiškinti tokį didžiulį kontrastą tarp dviejų pastarųjų mačų, kadangi prieš graikus komanda demonstravo visai kitokį veidą.
„Prieš Graikiją sužaidėme istorines rungtynes su kovine dvasia, intensyvumu, tempu ir aistra, o šiandien buvo visiška priešingybė, – vertino X. Hernandezas. – Iki šios dienos be galo didžiavausi kiekvienu žaidėju, bet tai, kas nutiko dabar, yra neįtikėtina. Galbūt taip yra todėl, kad aš čia atvykau visai neseniai, bet stengiuosi suprasti žaidėjų mentalitetą. Galbūt to mums ir trūksta.“
Nepaisant griežtų žodžių, treneris pabrėžė, kad su futbolininkais nebendravo apimtas pykčio, o komanda pati pripažino savo klaidas.
„Gerai, kad pasikalbėjome vieni su kitais ir dabar žinome, kur esame, – teigė X. Hernandezas. – Ne, aš nekalbėjau iš pykčio, kalbėjau tokiu pačiu tonu, kaip ir dabar. Paprastai stengiuosi suprasti kiekvieną situaciją, bet to mes absoliučiai negalime priimti. Šiandien negalėjome lygiavertiškai rungtyniauti, nes nebuvome ištikimi savo vertybėms. Nuo šios dienos daug kas turi keistis, mums reikia žaidėjų, turinčių kovinės dvasios.“
Treneris atsisakė teisintis komandos kapitono Virgilo van Dijko ir vicekapitono Frenkie de Jongo nebuvimu bei neieškojo taktinių pasiteisinimų.
„Tai neturi nieko bendro su tuo, kas nutiko. Šiandien 99 procentai rezultato priklausė nuo mūsų standartų ir vertybių aikštėje, – dėstė X. Hernandezas. – Mes kūrėme progas, bet taip pat kentėjome, nes Vokietija žaidė labai gerai. Jie žaidė su tokia agresija ir nusiteikimu, kokį mes norime matyti iš savęs.“
Paklaustas, ar šis prastas pasirodymas turės įtakos sudėties formavimui kitiems tarptautiniams mačams, strategas patvirtino, kad laukia pokyčiai.
„Priimsime sprendimus, nes tai yra mano, kaip vyriausiojo trenerio, atsakomybė, – pabrėžė X. Hernandezas. – Dabar turime laiko iki kovo mėnesio. Bet kokiu atveju, pasiekėme savo pagrindinį tikslą – patekome į Tautų lygos ketvirtfinalį. Tačiau rungtynės buvo gėdingos, todėl toliau stebėsime žaidėjus ir analizuosime situaciją. Mes statėme kažką gero, bet šiandien pamatėme priešingą vaizdą, todėl dabar viską pradedame nuo nulio.“
Žurnalistui pasiteiravus, ar šis pralaimėjimas yra vienas didžiausių nusivylimų jo futbolo karjeroje, ispanas buvo atviras: „Visiškai taip, tai tikrai vienas iš jų. Bet mes iš to pasimokysime. Tai sunki situacija, iš kurios žaidėjai daug išmoks.“
Kapitono raištį Berlyne ryšėjęs Denzelis Dumfriesas taip pat negailėjo savikritikos ir mačą pavadino kolektyvine nesėkme.
„Tai buvo labai nuviliantis pasirodymas. Buvome per silpni dvikovose, palikome per daug erdvių, pralošėme daug antrųjų kamuolių, o varžovai lengvai tuo pasinaudojo pereidami į atakas, – vertino D. Dumfriesas. – Tai buvo tiesiog kolektyvinis žlugimas, to negali nutikti. Jautėme pyktį ir apmaudą, net ir tarpusavyje, kas nėra gerai. Tokiose situacijose bandome palaikyti vieni kitus, bet tai sunku, nors privalai išlaikyti koncentraciją ir žaisti toliau.“
Gynėjas taip pat išskyrė skirtumą tarp pergalės prieš graikus ir sutriuškinimo Vokietijoje.
„Po tokios pergalės prieš Graikiją norisi išlaikyti gerą jausmą, bet mes nesugebėjome tęsti to paties kelio, – apmaudo neslėpė D. Dumfriesas. – Nyderlandų rinktinės pasirodymas buvo tiesiog nepakankamai geras.“
Nyderlandų komandos kapitonas prisiėmė atsakomybę dėl pirmojo vokiečių įvarčio, kurį pelnė Derry Scherhantas: „Pirmojo įvarčio situacijoje atsitraukiau per giliai ir palikau jam per daug erdvės. Žinojau, kad jis naudoja dešinę koją, to neturėjo nutikti. Visada esu labai atviras su savimi dėl tokių dalykų. Kaip ir sakiau, jaučiame didžiulį apmaudą.“
Sutriuškinimu olimpiniame stadione piktinosi ir olandų vartininkas Bartas Verbruggenas.
„Vis dar esu piktas. Tai neturėjo nieko bendro su taktika ar futbolo kokybe, bet dar per anksti tiksliai dėti pirštą ant žaizdos, – kalbėjo B. Verbruggenas. – Viskas atsiremia į nusiteikimą. Kiekvienas turi oranžinį liūtą ant krūtinės ir privalo atiduoti visas jėgas kiekvienose rungtynėse. Šiandien žaidėme išvykoje su Vokietija, o futbolo pagrindas visada yra intensyvumas, energija ir pastangos. Šiandien to vietomis trūko, o Vokietija yra per gera komanda, kad to neatleistų. Jie įmušė penkis įvarčius, bet lygiai taip pat galėjo įmušti ir aštuonis. Tai buvo gėdinga.“
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