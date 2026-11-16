Paskutinėse rungtynėse norint patekti į kitą etapą Vokietijos atstovai turėjo nugalėti Nyderlandus. Tai jie padarė įveikdami varžovus daugiau nei užtikrinta persvara 5:0.
Pirmajame kėlinyje vargu ar kas būtų galėjęs įsivaizduoti tokią dvikovos baigtį. Nyderlandų atstovai turėjo geresnę progą, bet ji liko neišnaudota nepataikius į vartų plotą. Tuo tarpu Derry Scherhantas sugebėjo išnaudoti savo galimybę ir išvedė Vokietiją į priekį.
Po pertraukos Vokietijos rinktinė tiesiog fantastiškai išnaudojo savo progas. Florianas Wirtzas pelnė du įvarčius, Brajanas Gruda pridėjo įvartį ir du rezultatyvius perdavimus, o dar kartą pasižymėjo ir Nico Schlotterbeckas.
Po šių rungtynių ir graikų pergalės 1:0 prieš Serbiją, trys grupės komandos surinko po 11 taškų. Po triuškinamos pergalės vokiečiai liko pirmi, Nyderlandai įsitaisė antroje vietoje, o ilgai grupėje pirmavę graikai galiausiai liko už atkrintamųjų varžybų borto.
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