2026-ieji A. Zverevui tapo geriausiais metais profesionalų tenise. 29-erių vokietis pirmą kartą karjeroje triumfavo dviejuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose – laimėjo „Roland Garros“ ir „US Open“ varžybas. Be to, jis pasiekė pusfinalį „Australian Open“ turnyre ir pirmą kartą žaidė Vimbldono finale.
„Man didelė garbė laikyti šį trofėjų ir dalyvauti šioje ceremonijoje. Praėjusiais metais, žaisdamas šiame turnyre, galvojau, kad galbūt galėsiu laimėti „Didžiojo kirčio“ turnyrą ir sėkmingai pasirodyti viso sezono metu, tačiau net neįsivaizdavau, kad stovėsiu čia su šiuo apdovanojimu.
Metų pabaigoje tapti pirmąja pasaulio rakete yra ypatingiausias dalykas. Tai didžiausias mano karjeros pasiekimas. Laimėjau du „Didžiojo kirčio“ turnyrus, pasiekiau Vimbldono finalą – išgyvenu geriausius savo gyvenimo metus. Šis trofėjus yra tobula jų pabaiga“, – ceremonijos metu kalbėjo A. Zverevas.
Vokietis į antrąjį ATP finalo grupės etapo mačą antradienį žengs būdamas daugiausiai pergalių šį sezoną iškovojusiu tenisininku. Jis jau laimėjo 66 mačus.
Anksčiau šį mėnesį A. Zverevas tapo 30-uoju žaidėju istorijoje, pakilusiu į pirmąją ATP reitingo vietą. Jis taip pat yra pirmasis Vokietijos tenisininkas, sezoną užbaigsiantis būdamas geriausiu pasaulyje.
29-erių sportininkas tapo ketvirtuoju šiuo metu profesionaliai žaidžiančiu tenisininku, pelniusiu metų pabaigos pirmosios pasaulio raketės titulą. Prieš jį tai padarė rekordininkas Novakas Djokovičius (8 kartus), Carlosas Alcarazas (2) ir Jannikas Sinneris (1).
A. Zverevas taip pat pasieks amžiaus rekordą – pirmą kartą šį įvertinimą pelnys būdamas 29 metų ir 217 dienų (tokio amžiaus A. Zverevas bus lapkričio 23 d., kai baigsis 2026 m. ATP sezonas). Iki šiol vyriausias pirmą kartą metų pabaigoje pirmąja pasaulio rakete tapęs tenisininkas buvo Andre Agassi, kuriam 1999 metais buvo 29 metai ir 214 dienų. 2016-aisiais šį titulą pirmą kartą iškovojęs Andy Murray'us buvo 29 metų ir 197 dienų.
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