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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Serbijos rinktinės kandidatų sąraše – gausu Eurolygos žaidėjų

2026-11-16 22:05 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-16 22:05
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Serbijos rinktinė paskelbė išplėstinį kandidatų sąrašą ateinančioms Pasaulio čempionato atrankos rungtynėms.

Guduričius (FIBA nuotr.)

Serbijos rinktinė paskelbė išplėstinį kandidatų sąrašą ateinančioms Pasaulio čempionato atrankos rungtynėms.

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Dušanas Alimpijevičius rungtynėms su Lietuva ir Italija kol kas išsirinko 24 žaidėjus, tarp kurių yra net 11 Eurolygos žaidėjų.

Tarp kandidatų yra tokie ryškūs Eurolygos žaidėjai kaip Vasilije Micičius, Marko Guduričius, Filipas Petruševas, Vladimiras Lučičius ir Vanja Marinkovičius. Vis tik jau dabar aišku, kad Serbijos rinktinei nepadės Nikola Milutinovas.

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Gynėjai: Aleksa Avramovičius, Filipas Barna, Nikola Džurišičius, Marko Guduričius, Arijanas Lakičius, Andrejus Lučičius, Vanja Marinkovičius, Vasilije Micičius, Stefanas Momirovas, Jovanas Novakas, Lazaras Stefanovičius.

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Puolėjai: Nemanja Dangubičius, Dejanas Davidovacas, Ognjenas Dobričius, Petaras Kovačevičius, Vladimiras Lučičius, Vojinas Medarevičius, Filipas Petruševas, Alenas Smailagičius, Nikola Tanaskovičius.

Vidurio puolėjai: Balša Koprivica, Dušanas Miletičius, Luka Mitrovičius, Urošas Plavšičius.

Kol kas atrankoje Serbijos krepšininkai turi 6 pergales ir 2 pralaimėjimus, o lietuviai yra laimėję 4 sykius ir patyrę 4 pralaimėjimus.

Lietuvos ir Serbijos akistata lapkričio 26 dieną įvyks Klaipėdoje.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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