„Crvena Zvezda“ į Milaną neišsivežė Moneke

„Mozzart Sport“ skelbia, kad į Italiją su komanda neišvyko 30 metų 196 puolėjas Chima Moneke.
Pranešama, kad žaidėjas nėra patyręs jokios traumos, o ateinančias rungtynes praleis trenerio Ibono Navarro sprendimu.
Eurolygoje Ch.Moneke per 20 m inučių pelno 9,6 taško, atkovoja 4,6 kamuolio, atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka 12,6 naudingumo balo.
Savaitę Belgrado komanda užbaigs išvykos rungtynėmis su Barselonos „Barcelona“ ir lieka neaišku, ar puolėjas prisijungs prie ekipos šiam mačui.
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