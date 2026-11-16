Iš kariuomenės vado – žinia dėl JAV karių

„Turbūt apie tūkstantį. Gali būti daugiau, gali būti mažiau, nes tai yra rotacinės pajėgos. Bazė vis tiek yra likusi ir Vokietijoje, ir Lenkijoje. Kai kurie padaliniai gali išvykti į pratybas“, – pirmadienį LRT „Dienos temoje“ kalbėjo R. Vaikšnoras.
„Nuolatiniam išsidėstymui mes turime beveik tūkstantį karių ir du batalionus – vieną šarvuotąjį, kitą – inžinerinį. Ir mes juos visiškai integruosime į savo karinius vienetus“, – pridūrė jis.
Lietuvos kariuomenės vado teigimu, naujos rotacijos JAV karių sudėtis suteiks daugiau galimybių Lietuvos kariuomenės padaliniams treniruotis kartu su sąjungininkais.
Per ankstesnę rotaciją dislokuoti šarvuotasis ir artilerijos batalionai
Ankstesnės rotacijos metu Lietuvoje buvo dislokuoti šarvuotasis ir artilerijos batalionai, o šįkart artilerijos batalioną pakeitė inžinerijos batalionas.
„Su artileristais pakankamai neblogai įsisavinome, žinome, ką jie geba, kokia jų ekspertizė ir kokią patirtį jie gali perduoti. Dabar inžinieriai – vėl naujas lygmuo“, – teigė R. Vaikšnoras.
Pasak jo, inžinerijos bataliono kariai su Lietuvos pajėgomis galės treniruotis įrengdami įvairius fortifikacinius įrenginius.
„Jie atsivežė sunkią ir sudėtingą techniką, panašią į tą, kurią ir mes norėtume įsigyti. Tai, sakyčiau, yra labai geras pasiruošimo procesas ir žinojimas, ko konkrečiai reikia ir kaip tokią įrangą bei techniką naudoti mūšio lauke“, – kalbėjo kariuomenės vadas.
ELTA primena, kad pirmadienį Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje oficialiai pasitikti naujos rotacijos JAV sausumos pajėgų 1-osios divizijos sunkiojo ir inžinerijos batalionų kariai.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) duomenimis, sunkusis batalionas vykdys šarvuotąją žvalgybą, stebėjimą ir saugumo užtikrinimo užduotis, o inžinerijos batalionas prisidės prie sąjungininkų pajėgų mobilumo, gynybinių kliūčių įrengimo bei karių ir karinės technikos apsaugos.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. Pasibaigus ankstesnei rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip tūkstantis amerikiečių karių su karine technika, tačiau naujos rotacijos atvykimas buvo atidėtas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.