Į Lietuvą atvyko du JAV kariuomenės batalionai

Į Lietuvą atvyko du JAV sausumos pajėgų 1-osios divizijos batalionai – sunkusis ir inžinerijos.
Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje sutikti naujos JAV rotacijos kariai
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, jog nuolatinis JAV karių buvimas Lietuvoje kartu su kitomis sąjungininkų pajėgomis yra stipriausias atgrasymo signalas.
„Europos saugumo aplinka iš esmės pasikeitė, todėl Lietuva prisiima vis didesnę atsakomybę: kuriame nacionalinę diviziją, stipriname oro gynybos ir kovos su dronais pajėgumus. Tačiau saugumas niekada nėra vienos valstybės atsakomybė – patikimam atgrasymui būtini sąjungininkų kariai, dislokuota technika ir parengtis veikti“, – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime cituojamas jis.
JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojami nuo 2014 metų pavasario, kaip dalis operacijos „Atlanto ryžtas“ rytinėje NATO dalyje. Nuo 2019 metų Lietuvoje rotuojami JAV sunkieji batalionai.
Šiemet vasarą, Vašingtonui peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę per 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašus skaičius, kaip kad Lietuvoje buvo dislokuojama pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
Sunkusis batalionas bus atsakingas už šarvuotąją žvalgybą, stebėjimą ir saugumo užtikrinimą.
Tuo metu inžinerijos batalionas vykdys kovinės inžinerijos užduotis, susijusias su sąjungininkų pajėgų mobilumo užtikrinimu, priešo judėjimo ribojimu ir karių bei karinės technikos apsauga.
Anot KAM, šio bataliono turimi pajėgumai taip pat bus svarbūs rengiant bendras pratybas su Lietuvos kariuomene, tobulinant gynybinių kliūčių įrengimo ir integravimo procedūras bei stiprinant Baltijos gynybos linijos įgyvendinimui reikalingus gebėjimus.
Naujai atvykę JAV kariai tarnybą atliks Generolo Silvestro Žukausko poligone. Dar praėjusią savaitę paskelbta, jog šio infrastruktūrai ir priimančios šalies paramos paketui iki 2030-ųjų planuojama papildomai skirti daugiau nei 55 mln. eurų.
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